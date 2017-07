Central va en busca del defensor colombiano William Tesillo

Central hizo lo que debía hacer. Lo que corresponde cuando uno de los nombres que tiene en la mira sale a la luz y encima se hace público que hay otros conjuntos que desean sumarlo. Los canallas le echaron el ojo a William Tesillo. La dirigencia le formuló la pasada semana una propuesta a Independiente Santa Fe. La respuesta fue rápida y contundente. Desde Bogotá afirmaron que la oferta era insuficiente. Y como el tiempo apremia además, el director deportivo auriazul Mauro Cetto armó las valijas y se tomó anoche un vuelo con destino a territorio cafetero con el objetivo de llegar a un consenso y abrochar hoy mismo aunque sea un préstamo por el zurdo zaguero central.

"Se decidió viajar por varios motivos. El principal es porque estamos muy interesados en contar con el jugador. A eso hay que sumarle que hay algunos equipos que están dando vueltas y eso está dilatando la negociación", explicaron desde Central anoche al ser consultados sobre Tesillo, quien también es pretendido por Atlético Nacional de Medellín e Independiente de Avellaneda.

Si bien estaba en los planes trasladarse a Colombia, lo cierto es que la decisión de hacerlo se concretó ayer mismo al ver que el defensor tiene todas las ganas de probar suerte en el fútbol argentino. "Con el futbolista hay una especie de acuerdo. De ese lado no hay inconveniente", acotaron desde la sede de calle Mitre al 700.

"Lo que pasa es que Independiente Santa Fe no se mueve por ahora de la cifra que formuló en su momento. Lo positivo es que está dispuesto a negociarlo, pese a que el jugador estaría en los planes de otros conjuntos. Así que irá el Colo (Cetto) para ver si logra destrabar todo", afirmó una fuente canalla en diálogo con este medio.

Lo cierto es que el club colombiano no tendrá problemas en desprenderse de uno de sus mejores hombres. Siempre y cuando los números le cierren a su tesorería. En Bogotá consideran que tiene un valor de mercado acorde a su nivel, pero los auriazules intentarán evitar abonar los 2 millones y medio que fija la cláusula de rescisión estipulada en el contrato del zaguero central. Sobre todo porque la última experiencia no fue nada buena cuando Coudet se plantó y no paró de insistir hasta contratar a Marco Torsiglieri en una suma similar a la que ahora exigen por Tesillo.

"Si bien aún hay una brecha importante desde lo económico, a la vez es cierto es que el jugador está muy interesado en venir a Central. Esa es nuestra carta fuerte y principal motivo por el cual se decidió que Cetto viajara hoy (ayer) mismo con un allegado del defensor para ver si logramos un acuerdo con Independiente Santa Fe. Hay mucho optimismo en que pueda cristalizarse esta operación", cerraron anoche desde Central. No caben dudas de que hoy será un día clave, ya que podría ser el primer pasajero en sumarse al plantel auriazul.