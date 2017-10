Central sumaba chances para empatar, pero Argentinos tuvo otra y no perdonó: pierde 2-0

Embed #TNTSports | Mirá lo cerca que se fue este cabezazo de Ruben para #Central, que sigue buscando el empate ante #Argentinos pic.twitter.com/686ZLQTUZZ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 14 de octubre de 2017

Central intentó asumir el protagonismo, desde el arranque, pero Argentinos no se la hizo fácil, se paró bien en el medio y cada vez que podía sacaba alguna contra que hacía ruido.A sí por ejemplo casi en el mismo amanecer del partido, González metió una diagonal que se fue por poco. O en otra salida rápida, Braian Romero sacó un remate desde lejos aprovechando que Rodríguez estaba adelantado y se fue por arriba.Central en tanto no lograba hacer pie, pese a su intento de prevalecer en el campo de juego. Y su funcionamiento se hacía previsible, repetido sin sorpresas y, por ende, sin volumen de juego y como consecuencia de esto casi sin llegadas.Tal vez por eso no sorprendió que el Bicho de La Paternal llegara al primero en una gran contra. Gil se equivocó en el medio, salió rápido Alexis Mac Allister, que abrió para Braian Romero, que llegó solo al área y definió muy cómodo ante la salida del Ruso para poner el 1-0 en el Gigante.Tras el gol, Central intentó reaccionar, pero le costaba horrores armar sociedades, mientras que no lograba hacer pie en el medio ni en defensa, donde daba muchas ventajas.En el inicio del complemento, el canalla mostró otra actitud. El ingreso de Carrizo y, sobre todo, Lovera le dio otra dinámica al equipo, que tuvo más precisión en ataque y fue más profundo.De hecho, y más allá de algunas aproximaciones, lo tuvo Ruben en un cabezazo que se fue apenas, tras un buen centro de Gil, y dos minutos después, el Pachi Carrizo se mandó en diagonal por izquierda y sacó un remate que tras rebotar en un defensor casi se le mete al arquero que la sacó al córner en gran reacción.Y enseguida, una buena jugada de Lovera por derecha, que mandó un centro que Ruben no llegó pero que Zampedri entrando por atrás cabeceó por encima del travesaño.En esos 12 minutos del complemento, el canalla hizo mucho más que en toda la primera etapa y merecía el empate.La presión de Central siguió y lo volvió a tener con sendos remates de Lovera y Carrizo, que se fueron por poco. Y más tarde otro de Camacho que el arquero Chávez controló en dos tiempos.O un tiro libre de Lovera que sacudió el travesaño, a los 35'.