Central saldrá con un mix en su debut en la Copa Argentina

Los imponderables de turno atentan contra la buena de voluntad de Paolo Montero de poner la mejor versión en cancha. Central debutará mañana ante Cañuelas en la Copa Argentina, el mismo certamen que lo tuvo como finalista en las últimas tres temporadas. Pese a la proximidad del desafío, el entrenador auriazul definirá recién hoy los once apellidos que pondrá en cancha de Unión para clasificar a los 16avos. Lo único seguro por el momento es que el uruguayo no tirará toda la carne al asador por diversas circunstancias. Apelará a un mix con la firme intención de estar a la altura de las circunstancias mientras se aferra además a la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana (ver página 6).

Como el grupo aún no se recuperó del enorme desgaste físico y mental que realizó el reciente sábado a la noche frente a Gimnasia por el torneo largo, Montero tuvo que estirar la definición un poco más para sellar de una vez por todas lo que pondrá en escena mañana a la tarde.

Si bien ayer el plantel entrenó por la mañana en el country de Arroyo Seco, lo cierto es que los que más actuaron contra el Lobo se dedicaron de lleno a recuperar energías. Mientras que el resto despuntó un reducido, donde el entrenador aprovechó a rajatabla el ensayo para ir sacando las primeras conclusiones.

Según pudo constatar este medio, Central se plantará en el estadio 23 de Abril con una formación bien variada. Por más que reste la práctica de hoy a la tarde, en la que el DT sí ya tendrá que pasar todo en limpio por la sencilla razón de que no tiene más tiempo, la realidad marca también que Teo Gutiérrez estará en condiciones de jugar tras haber cumplido ante el Lobo con la jornada de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. En cambio, quien no estará seguro es Marco Ruben, porque le habían dado una fecha como consecuencia de que había sido expulsado en la final ante River.

No obstante, no sería descabellado que el Ruso Rodríguez siga bajo los tres palos. A su vez, la última línea se perfila para presentar cambios. No habría que sorprenderse si aparece en la foto inicial el zaguero central Renzo Alfani y el lateral izquierdo Facundo Rizzi.

En tanto, el medio será maquillado. Camacho terminó el partido ante Gimnasia muy cansado y puede ser reemplazado por Maxi Lovera tranquilamente. Mauricio Martínez también tiene chances como Joaquín Pereyra ante la lesión de Gustavo Colman. El pibito Leo Rivas tiene todo como para seguir entre los titulares también. Y arriba, Germán Herrera podría asomar en el lugar que deja Ruben. En consecuencia, y entrando en el terreno de las especulaciones, quienes podrán jugar desde el vamos serían Rodríguez; Ferrari, Alfani, Pinola o Menosse y Rizzi; Lovera, Martínez, Pereyra o Carrizo y Rivas; Teo y Herrera.

Claro que las presunciones quedarán desarticuladas hoy cuando Montero realice primero la última práctica y después confirme el equipo que intentará vencer a Cañuelas en Santa Fe para meterse como la obligación manda en los 16avos. de la Copa Argentina, la misma que no pudo conquistar pese a haber jugado las últimas tres finales.