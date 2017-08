Central retiró la oferta por Freire, el defensor de Argentinos Juniors

El nombre de Nicolás Freire ya no corre más en Central. "El club decidió bajar la oferta". Con esa contundencia desde Arroyito decidieron dar por terminada la espera por el defensor de Argentinos Juniors, con un cierto grado de fastidio, por supuesto. De allí la imperiosa necesidad de salir en busca de otro nombre, que incluso ya estaba sobre la mesa mientras la chance de Freire todavía se mantenía en pie.

Eran cerca de las 22 cuando alguien que en todo momento se mantuvo cerca de la negociación le comunicó a Ovación que Central había decidido ponerle punto final a la espera. Inmediatamente desde el club confirmaron esa información.

Ayer a la mañana hubo una comunicación telefónica entre uno de los representantes de Freire y un directivo canalla, en la que se le solicitó a Central algo más de tiempo porque el jugador todavía no había decidido dónde iba a continuar su carrera, si en Arroyito o en el fútbol europero (Holanda para ser más precisos).

En Central aceptaron ese pedido pero solicitaron que hubiera una respuesta durante el día. "Creíamos que en un par de horas más podía resolverse, pero pasó demasiado tiempo y sobre la noche seguíamos sin una respuesta", esbozaron anoche desde Central.

Ayer hubo reunión de comisión directiva de Central y hasta ese momento la decisión era mantener abierta la chance de Freire. A esa altura ya había quienes dejaban entrever cierto malestar por la dilación en el tema, pero nadie se atrevía a dar por caída la negociación.

Un par de horas después la cosa fue distinta. Un par de llamados entre los máximos referentes de la dirigencia desembocó en la decisión de "retirar" la propuesta que Argentinos Juniors había aceptado de manera formal a través de un mail, aunque ya con la oferta también del Grupo City en mano. Pero más fuerte que la decisión fue la argumentación de la misma. "En esto no hay vuelta atrás. Se esperó demasiado tiempo y la idea es directamente manejar otras opciones (una podría ser Matías Caruzzo)", confiaron.

Ese tiempo que Freire solicitó de más fue porque quería resolver si se iba a Europa o si recalaba en Central. Su deseo es jugar en el Viejo Continente. Eso Central lo supo siempre. Pero para que se concretara lo de Holanda había una situación que destrabar con la CAI (dueño de la mitad del pase), quien presionaba porque le convenía mucho más la propuesta canalla (desde Arroyito se encargaron de negociar directamente con el club chubutense).

En ese interín desde el entorno de Freire le confiaron a Ovación que hoy el jugador iba a tomar una decisión. Esa fuente ayer puntualizó: "Mañana se toma un avión a Holanda o agarra un auto y viaja para Rosario".

Pero no habrá tiempo ya para eso. Porque la mínima posibilidad que tenía Central quedó reducida a cero luego de que desde la dirigencia auriazul le comunicaran a Argentinos y al representante de Freire que retiraban la oferta.