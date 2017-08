Central recibió el okey para llevar sus hinchas al debut de la Superliga en Santa Fe

En el inicio del próximo campeonato, el equipo de Paolo Montero podría contar con la presencia de sus hinchas en el Brigadier General Estanislao López, con el operativo de seguridad que propondrá la Provincia.

"En primera instancia aceptamos que hinchas de Central puedan ir al estadio de Colón, siempre y cuando los dos clubes se pongan de acuerdo y acepten el operativo de seguridad que vamos a proponer", manifestó Maio en declaraciones radiales.

"A Colón le dimos un pre-aviso de que está todo bien, de que se podrá hacer siempre y cuando haya acuerdo entre los clubes", indicó, al tiempo que no detalló el número de entradas que dispondrán los fanáticos canallas.

Maio recordó que ya hubo "experiencias positivas" en el último tiempo sobre la presencia de dos hinchadas en las tribunas, como en la Copa Argentina y la Copa Santa Fe.

La ecuación no será la misma para el estreno leproso frente a Unión en la Superliga. "Tanto Central como Newell's no están de acuerdo con recibir público visitante porque cubren el espacio con su gente. No les conviene económicamente porque tienen que pagar por un operativo mayor", afirmó.