"Central me seduce, es un club grande que siempre juega con cancha llena", admitió Ortigoza

El volante Néstor Ortigoza hoy le pondrá fin a su vínculo con San Lorenzo y mencionó a Central como posible destino para continuar con su carrera. La dirigencia canalla le propuso dos años de contrato que parecen convencer al mediocampista de 32 años.





"Central me seduce, es un club grande, siempre juega con cancha llena, hablé con el Colo (Mauro) Cetto y me interesa la propuesta. Ellos están hablando con mi hermano", afirmó Ortigoza en diálogo con TyC.





De todas formas dijo que "la oferta que venga voy a analizarla" y que junto a su hermano optarán por la opción "que más seduzca".

orti1.jpg Ortigoza festejando un gol a Central para el ciclón.



Descartó un llamado de Boca, pero admitió que no cierra ninguna puerta: "Yo a partir quedo sin club, no puedo cerra ninguna puerta, no soy Messi".





Y agregó que: "Esta semana definiré donde voy a jugar, lo más concreto es la oferta de Central".