Central juega el último amistoso antes del arranque de la Superliga del sábado próximo

El sábado próximo, a las 16.15, Central estrenará la temporada 2017/18 frente a Colón en Santa Fe, en el inicio de una nueva era del fútbol argentino con la flamante Superliga, que habrá ver cuánto de nuevo trae. Por eso, el de esta mañana en Arroyo Seco, será la última prueba canalla antes del debut. Es más, a esta altura no parecen caber dudas de que los once que jugarán frente a Vélez Sarsfied serán los que irán por los puntos en serio en siete días. Tal vez con una duda en el medio, a menos que la llegada de un zaguero que esté listo para ponerse la camiseta y jugar altere los planes.

Vaya paradoja, Paolo Montero no pudo hasta el momento tener a su marcador central, el puesto por el que la dirigencia hizo mil y una gestiones sin resultado satisfactorio. Tampoco trató de traer por traer, porque ya tiene la experiencia fallida de comienzos de la temporada 2016/17, cuando la llegada de Dylan Gissi no fue la tabla de salvación esperada y terminó siendo un bumerán, más allá de las buenas intenciones del defensor. Claro, todos los problemas empezaron antes de esta pretemporada, con la salida sorpresiva de Javier Pinola y el técnico llegó al punto de bajar a Mauricio Martínez a esa zona. Por ahora, Renzo Alfani no es su opción.

Precisamente, Montero armó su equipo con el Ruso Rodríguez (cuya continuidad también le dio dolores de cabeza) al arco y la defensa de cuatro con Paulo Ferrari, José Leguizamón, Martínez y el chileno Alfonso Parot. Para el mediocampo trajo un 5 para sustituir a Damián Musto: Santiago Romero, pero el Colo que llegó de Nacional de Montevideo aún debe ganarse el lugar parece y por ahora la apuesta es otro Colorado, Leonardo Gil, y Gustavo Colman, con Washington Camacho y Federico Carrizo por los laterales.

Hoy seguramente Montero estará muy atento a cómo se adapte Martínez a la posición de zaguero, porque si entiende que necesitará más protección tal vez a la hora de jugar con Colón opte por la dupla de volantes Romero-Gil. En este punto, el ensayo de esta mañana asoma como muy importante.

Donde no tiene problemas Montero es arriba, con la explosiva dupla de 9 goleadores como Marco Ruben y Fernando Zampedri. Desde hace bastante que Central tuvo buenos rendimientos con dos centrodelanteros clásicos, siempre con Ruben y acompañado ora por Germán Herrera ora por Marcelo Larrondo en su época. La comparación con Teo Gutiérrez no cuenta porque el colombiano es de otras características.

Central jugó sus amistosos siempre en casa y el de hoy no será una excepción. Un 0 a 0 con Patronato, un 3-1 con Sarmiento y un 2-2 con Talleres (ver aparte), sin derrotas y con cosas por mejorar. Pero en general el técnico uruguayo tiene el equipo, excepto por el zaguero, del cual en las próximas horas puede haber novedades (ver aparte).

En tanto, Vélez llegó anoche a Arroyo Seco y el plantel de 24 jugadores de Omar De Felippe quedó alojado en el propio predio canalla de Arroyo Seco.