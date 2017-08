Central irá con lo mejor que tiene el domingo ante Deportivo Riestra

Central comenzará a preparar desde hoy el partido que sostendrá el próximo domingo por Copa Argentina. Paolo Montero tiene en claro de antemano que pondrá toda la carne al asador frente a Deportivo Riestra. Sobre todo porque el fin de semana no habrá actividad en la Superliga debido a que es fecha Fifa por las eliminatorias mundialistas. El entrenador deberá ver si puede contar con Mauricio Martínez, quien terminó con casi 10 puntos en la cabeza fruto de un choque con Leonardo Gil ante Colón. Si Caramelo no va, no habrá que sorprenderse que realice su estreno Fernando Tobio.

El plantel auriazul regresará esta tarde a las prácticas. Lo hará en el country de Arroyo Seco a puertas cerradas. Pero pensando en Riesta. En pasar de fase en la Copa Argentina, donde buscará clasificar a los octavos de final.

Claro que antes deberá vencer al rival de turno. Por tal motivo, Montero pondrá prácticamente la misma alineación que viene de empatar ante el sabalero en el estreno de la Superliga.

La teoría indica en la previa que el canalla conformará con Diego Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Martínez o Tobio y Parot; Camacho, Romero, Carrizo y Gil; Zampedri y Ruben.

Claro que habrá que ver si Martínez puede actuar. Por las dudas, Tobio sigue entrenando fuerte en pos de ponerse a punto y tener su chance. El ex Boca será además presentado oficialmente hoy en el country tras el entrenamiento. Aunque Marcelo Ortiz está en las gateras también esperando su turno.





Precios altos



La organización de la Copa Argentina dio a conocer los precios para el partido ante Deportivo Riestra. Las populares salen 300 pesos, mientras que las plateas 500.



Gran debut de la reserva en rodeo sabalero



Triunfazo para arrancar la temporada. La reserva de Central pisó fuerte en la cancha auxiliar del estadio Brigadier López. Goleó a Colón 3 a 0 y ahora espera a San Lorenzo con otro semblante.

Los dirigidos por Leo Fernández siguen afilados. Gran presente en la Copa Santa Fe. Y gran bautismo en la Superliga. Ayer hizo todo simple y contundente ante los sabaleros.

El primero gol llegó vía Coscia (43') tras una acción que también tuvo como protagonistas a Martinich y Maziero.

En el inicio del complemento llegó el 2 a 0. Maziero (48') capitalizó una destacada jugada de Lioi. Y el propio punta selló el 3 a 0 a los 55' tras un pase de Gómez. Formaciones: Colón (0): Chicco; Molina, Garcés, Miguel y Quiroz; Fleitas (58' D. González), Moschión y Medrano (81' Saravia); B. Galván y Boasso; M. Hernandez (89' N. González). DT: Marcelo Goux.

Central (3): Di Fulvio; A. Gómez, Alfani, Martinich y Recalde; Lioi (68' Palavecino),Ojeda y D. Becker (88' Roberí Vota); López Pissano; Maziero (79' Reynaga) y Coscia. Suplentes: Miño, Zanotti, Rizzi y Montero. DT: Leonardo Fernández. Expulsado: 84' Saravia (C).