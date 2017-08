Central depende de los sabaleros para llevar público visitante

La seguridad deportiva de la provincia de Santa Fe tiene la intención de permitir que haya público visitante de Central el próximo sábado, a las 16, en la fecha inaugural de la Superliga. Ya se habló de montos de entradas para los canallas y todo, pero la decisión última la tendrá Colón. En principio está la predisposición sabalera pero debe presentar el pedido en la AFA.

El coordinador de Seguridad Deportiva de la provincia, Diego Maio, indicó que de parte de la fuerza que preside hay aceptación de que concurran los hinchas canallas, aunque no hay dudas de que eso significará un operativo de mayor magnitud y por lo tanto más oneroso. El pago del mismo le corresponde al local pero como la parte interesada también es la de Central podría pactarse un acuerdo, ya que no existe la posibilidad de contraprestación para cuando sea el caso (no en este torneo, ya que no hay revancha), ya que el Gigante se ocupa sólo con hinchas auriazules.

Se habló de 3.000 generales y 500 plateas para los simpatizantes canallas en caso de que se concrete esta posibilidad, que recién se definiría el martes.

En tanto, es un hecho que el clásico de la 12ª fecha programado para el sábado 11/12 se pedirá el traslado al domingo.