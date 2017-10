Central con cambios seguros para afrontar la Copa Argentina

Central se jugará en breve una nueva patriada. Será ante Godoy Cruz por los cuartos de final de la Copa Argentina. Paolo Montero buscará en la previa potenciar el aspecto deportivo y mental a sus jugadores en pos de seguir instalado en Arroyito. De antemano tiene en claro que deberá hacer de base tres variantes. Porque los defensores Fernando Tobio y Alfonso Parot reaparecerán entre los titulares. A la vez que no podrá contar con el suspendido Leonardo Gil. Aunque en este caso, quien se perfila para suplir al Colorado en la foto principal es Pachi Carrizo. Resta saber si el DT realizará otros retoques, ya que el lunes próximo, en Córdoba, no tiene permitido perder.

No es novedad afirmar que el cuerpo técnico camina otra vez por la cornisa. Ya lo hizo en la previa del encuentro copero contra Boca. Pero como eliminó al campeón del fútbol grande nacional le renovó el crédito. Aunque la dura e inesperada derrota ante Argentinos Juniors lo puso de nuevo al borde del precipicio.

Si Paolo sigue en su puesto es porque la dirigencia y jugadores respaldan a su técnico. Aunque dentro de la cancha los verdaderos protagonistas no vienen ayudando mucho porque la cosecha de puntos es muy pobre en la Superliga.

Pero Montero es el primero en saber que en Córdoba no podrá fallar en nada. Por eso apostará por los soldados de mayor experiencia para afrontar este mano a mano, donde el DT parece sentirse más cómodo que en el torneo local.

En cuanto al equipo, todo indica que ratificará al Ruso Rodríguez bajo los tres palos. Lo pidió y esperó tanto para que lo compren que no lo sacará justo cuando las papas queman. Menos para poner al juvenil Ledesma, quien a juzgar por su presente en la Copa Santa Fe y reserva cuando lo hace habrá que ver si desea seguir después de diciembre.

El fondo pinta para estar conformado con Ferrari, Leguizamón, Tobio y Parot. Cabe destacar que el ex Boca y chileno no jugaron contra el bicho por estar suspendidos. Pero ante el bodeguero son fijas. Eso obligará a que Mauricio Martínez, hasta el momento el jugador más regular del equipo desde que comenzó la temporada, vuelva a la línea del mediocampo para ser el volante tapón.

La zona de volantes no tendrá para esta especial cita al Colo Gil, quien fue expulsado con Boca. Por eso se percibe que Carrizo será el sustituto del ex hombre de Talleres. Y entre Santiago Romero, Washington Camacho y Gustavo Colman saldrán los dos restantes nombres para completar el paralelo. Y arriba, todo indica que el goleador Fernando Zampedri deberá tener como compañero a Marco Ruben, pese a que el capitán canalla sigue en bajo nivel.

La contienda ante Godoy Cruz será el próximo lunes, en Córdoba. Montero tiene mucho por hacer esta semana para no ponerle punto final a su ciclo. Pero el plantel buscará darle un nuevo espaldarazo. Como lo hizo ante Boca.



Práctica por la mañana en el country



El plantel profesional canalla regresó ayer al trabajo. La rutina para los que más jugaron ante Argentinos se basó en regenerar. La sesión de hoy volverá a ser matinal en el country de

Arroyo Seco, aunque Montero recién mañana podría empezar a darle forma al equipo que pondrá el lunes, en Córdoba, ante Godoy Cruz, por los cuartos de final de la Copa Argentina.