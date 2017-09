Central-Boca por Copa Argentina ya tiene día, cancha y hora

Después de tantas idas y vueltas, de charlas entre las partes interesadas, se confirmó la fecha y el escenario para el partido entre Rosario Central y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro entre canallas y xeneizes será finalmente el próximo miércoles 27 del septiembre, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a las 21.10. Después de ese encuentro es probable que el plantel que conduce Paolo Montero se quede en Cuyo hasta el domingo, que juega contra San Martín de San Juan, aunque eso es parte del itinerario, que aún no está definido.

Hasta el lunes por la noche estaba la posibilidad de que el partido se jugara el miércoles 27 o el jueves 28, que es lo que prefería Central. También estaba en discusión la cancha. Ayer, después de algunas charlas más que se llevaron a cabo, desde la organización decretaron día y lugar.

Como suele ocurrir en estos casos, tanto la fecha como el estadio son puntos en los que se trabaja demasiado. Es que nadie quiere otorgar el mínimo de ventaja. Y esta decisión jugó en contra de lo que eran las pretensiones canallas.

En Arroyito pretendían que el partido se jugara el jueves 28, por la sencilla razón de que consideraban que el 27 Boca tendrá una día más de descanso. Es que el sábado previo el equipo de Guillermo Barros Schelotto se mide ante Vélez (en las 12 primeras fechas del torneo local, el único fin de semana que Boca juega un sábado ese en esta cuarta fecha), mientras que el canalla lo hará un día después contra Banfield.

El lunes mismo los vicepresidentes de Central Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni mantuvieron una charla con el presidente de Boca, Daniel Angelici, a quien le plantearon la posibilidad de posponer el encuentro, a lo que el mandamás xeneize dijo que no tenía problemas, siempre y cuando el día elegido fuera un miércoles.

Lo concreto es que ayer desde la organización del torneo dieron a conocer la fecha y finalmente será el 27, tal como estaba previsto.

Esta decisión no cayó del todo bien en Central. Algunos recordaron que el año pasado Boca adelantó su partido del domingo para el sábado, para tener los mismos días de descanso que Central. Igualmente en esta ocasión no se escucharon voces altisonantes.

Y en lo que respecta al escenario, a Central le daba lo mismo jugar en Capital Federal o Mendoza (allí viene de jugar Boca frente a Brown de Puerto Madryn). En Buenos Aires por una cuestión de distancia, que sin dudas hubiese significado que los hinchas tuvieran que realizar un recorrido mucho menor, pero desde el Ministerio de Seguridad le bajaron el pulgar. Y en Mendoza porque se manejaba la posibilidad de jugar por Copa Argentina y quedarse en Cuyo a la espera del encuentro ante San Martín de San Juan.

Charlas y conjeturas al margen, Central hace desde ayer que sabe cuándo y dónde deberá jugar por los octavos de final de Copa Argentina, en busca de uno de los grandes objetivos del semestre y ante un rival al que ya enfrentó en las dos últimas ediciones.



Solo falta conocer el nombre del árbitro



Con la confirmación del día y la sede, al partido entre Central y Boca sólo le falta el árbitro. Y todavía no está claro cuándo será designado. El nombre del juez podría conocerse hoy, aunque la intención de los responsables de la elección era aguardar hasta el domingo para evaluar el rendimiento de todos los árbitros en la cuarta fecha de la Superliga. Eso implicaría darlo a conocer recién el lunes, algo poco probable. El propio Horacio Elizondo, responsable de la Dirección de Arbitraje Nacional, le confió ayer a Ovación que prefería esperar hasta el lunes y que, pese a que el reglamento se lo permite, el elegido no debiera ser alguien que haya dirigido a ambos clubes al menos en la última fecha, por lo que Fernando Espinoza (dirigirá Boca-Vélez) y Mauro Vigliano (arbitrará en Central-Banfield) estarían fuera de carrera. Es más, hasta está la chance de que el elegido

no sea un internacional.