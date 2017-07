Central arrancó en Arroyo Seco el camino hacia una nueva ilusión

Central empezó el camino a una nueva ilusión. Con uno de los refuerzos ya en el césped del predio de Arroyo Seco y los otros dos concretados al caer, a los que se sumarán seguramente algunos más que están en curso. El chileno Alfonso Parot fue la cara nueva del plantel de Paolo Montero, pero también hubo otras que retornaron y dos más que vienen de las divisiones inferiores. Hoy el trabajo ya será más intenso, en doble turno, con la mira puesta en el 20 de agosto, cuando comenzará el campeonato por todos conocido como superliga.

La cita canalla fue a las 16.30 en Arroyo Seco. Y el que se vistió por primera vez la pilcha canalla fue Parot. El lateral chileno fue el primero en estampar la firma en Arroyito y a él le siguió una de las contrataciones más rutilantes del fútbol argentino, la de Fernando Zampedri, el 9 que la rompió en Atlético Tucumán y fue muy elogiado ayer por quien será seguramente su compañero de ataque, Marco Ruben (ver aparte). Pero el entrerriano no pudo estar presente por cuestiones de mudanza y se sumará esta semana. Y el Colorado Santiago Romero, el volante central de Nacional de Uruguay, hoy a la mañana se hará la revisión médica y firmará el contrato.

En cambio, volvieron los que estuvieron a préstamo en Quilmes, Hernán Da Campo y Maxi González, y los que estuvieron en Defensa, Pablo Becker y Elías Gómez. Y las caras nuevas fueron el arquero Marcelo Agustín Miño (19 años) y Diego Becker (19 años, hermano de Pablo), que sin embargo jugó el último partido del torneo pasado ante San Martín de San Juan.

Los juveniles que no estuvieron fueron Maxi Lovera y Leonel Rivas, por estar afectados al Sub 20 (ayer jugaron un amistoso ante Brown de Adrogué, que integró también Gastón Avila, hermano del Chimi, ex Tiro y hoy en San Lorenzo). En tanto, Ruben y José Luis Fernández siguen en proceso de recuperación de sus cirugías y entrenarán diferenciado.

El primer compromiso canalla será el sábado, por la Copa Santa Fe, ante Alianza Sport (valores únicos: generales 100 pesos y plateas 250), en el que seguramente jugarán la mayoría de los futbolistas de la reserva que hace varios días entrena Leonardo Fernández. Habrá que ver si están algunos de los juveniles que entrenaron ayer. Y se está gestionando un amistoso ante Peñarol en Uruguay para agosto.