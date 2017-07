Central arranca la pretemporada con dos de los tres refuerzos contratados para el torneo

Se puede decir que el verdadero ciclo de Paolo Montero en Central arranca hoy. El uruguayo llegó a principios de año con un plantel conformado y al que le pudo hacer sólo unos pocos retoques, mientras que ahora dispondrá de los refuerzos que pidió, a la vez que no podrá contar con jugadores muy importantes que se fueron. Arranca la pretemporada y arranca un nuevo plantel canalla, sin dudas, que corta ahora sí los hilos con los que dejó el Chacho Coudet y que deberá reinventarse. Lo hará con las buenas señales que dejó el entrenador oriental en el último semestre y con refuerzos que asoman como importantes. Tal vez dos de ellos no se conozcan mucho en el fútbol local, pero sin dudas que la incorporación de Fernando Zampedri es una de las más rutilantes hoy del fútbol argentino. El y el chileno Alfonso Parot estarán esta tarde en Arroyo Seco. El Colorado Santiago Romero recién hoy llega a la ciudad para hacer todos los trámites. Y hay otras negociaciones en ciernes (ver aparte).

Parot firmó el jueves y Zampedri el viernes, y ambos acomodaron sus cuestiones de traslado a la ciudad como para estar presentes esta tarde (16.30) en el predio de Arroyo Seco, donde Montero recibirá a sus dirigidos. En tanto que Romero, que al final no jugó en la final del torneo Intermedio uruguayo para Nacional ante Defensor Sporting (triunfo del Bolso por 1 a 0 y título) para preservarlo, lo esperan esta tarde en Rosario. Si se hace tiempo cumplirá el trámite de la revisión médica y luego firmará el contrato con Central. Habrá que ver luego si mañana se suma al plantel o se le dará unos días para hacer la mudanza.

En total serán 21 los jugadores que tendrá a disposición Montero esta tarde, aunque algunos no continuarán. Un solo arquero, que es Jeremías Ledesma (el Ruso Rodríguez regresó a Independiente). También es escaso el número de marcadores centrales: Renzo Alfani y José Ramón Leguizamón, ya que se fueron Javier Pinola (a River) y Hernán Menosse (a Once Caldas). Por eso Central irá por dos en el mercado, mientras que los laterales no son muchos más tras la partida de Víctor Salazar a San Lorenzo y el final del contrato de Cristian Villagra: Paulo Ferrari, el chileno Parot y Elías Gómez, que regresó de Defensa y Justicia.

En el mediocampo ya sin Damián Musto, que se fue a México, estarán los hermanos Becker: Pablo que regresó de Defensa, y Diego, que debutó ante San Martín de San Juan en la última fecha del torneo anterior. También los retornados de Quilmes Maximiliano González y Hernán Da Campo, que no seguirían. Los juveniles Maximiliano Lovera y Leonel Rivas, que habrá que ver si tienen cabida. Y los experimentados Mauricio Martínez, Federico Carrizo, Washington Camacho, Gustavo Colman y José Luis Fernández, que recién podría regresar a fin de año tras su operación de rodilla. A ellos se agregará Romero.

Y adelante estarán Marco Ruben, Germán Herrera, Zampedri y Fabián Bordagaray, que habrá que ver si continuará. Algunos más llegarán y otros se irán.

Optimismo medido por Galván

Concretadas las llegadas de un lateral izquierdo, que puede ser zaguero o hasta volante por ese sector, de un volante central y de un centrodelantero, ahora los cañones canallas apuntan a un arquero, a dos zagueros y a un volante mixto. Y el que más posibilidades que tiene de vestirse la camiseta auriazul es el marcador central de Aldosivi Jonathan Galván.

Central le hizo dos proposiciones a la dirigencia del Tiburón: un préstamo con cargo y con opción de compra o la adquisición del 50 por ciento del pase. Aldosivi estaba plantado en la posición de vender todo el pase en 1.500.000 dólares pero esa opción la dirigencia canalla no la transitaría. Por lo pronto, espera que entre hoy y mañana la situación se defina por sí o por no, pero es optimista de poder sumarlo. Galván quiere venir y ya tiene sus números acordados. En tanto, Matías Caruzzo, de San Lorenzo, está prácticamente descartado por la cotización del club.

Por el Ruso Rodríguez, Central no se moverá de la oferta de 500 mil dólares por la mitad del pase. Independiente no se mueve de la suya de 900 mil y por eso hoy esta chance está caída. Las opciones de Mauricio Caranta y Cristian Campestrini son las que están en pie, ya que no prosperó la del casildense Franco Armani, en Nacional de Medellín. Mientras, la posibilidad del volante Leo Gil sigue en veremos.