Cefaratti admitió que es "muy difícil" hallar un zaguero como el que pretende Central

El vicepresidente primero de Central , Luciano Cefaratti, confirmó que siguen buscando un marcador central tras caerse la chance de incorporar al defensor Matías Caruzzo, de San Lorenzo. Sin embargo, aseguró que el plantel canalla tiene "un gran nivel" y que no van a "tomar decisiones apresuradas".El dirigente canalla aseguró que "es muy difícil" encontrar un denfensor central -número 6- en el país y en el mundo y ese análisis es al que llegaron tanto el jugador y dirigentes azulgranas. "El análisis que hizo el club del Bajo Flores es que tiene a un jugador titular del que no se quiere desprender, ya que están jugando Copa Libertadores y es muy difícil encontrar un zaguero en el país y en el mundo", explicó.Respecto a la negociación, Cefaratti aclaró que el club estaba dispuesto a pagar el dinero que pedía San Lorenzo y al jugador le iba a mantener el contrato, "que es muy alto. Pero (el presidente de San Lorenzo) Matías Lammens me dijo que habló con con el jugador y acordaron que se quede allá"."Caruso nos podía brindar una mayor garantía, pero entendemos que el planten que tenemos es de gran nivel", apuntó el directivo. No obstante, anticipó que Central no se retirará del mercado y que seguirá buscando la posibilidad de incorporar a un zaguero que supla la vacante que dejó Javier Pinola."Estamos buscando la chances de algún central argentino del país, hicimos un filtro muy grande, pero no es sencillo. Lo que no vamos a hacer es tomar decisiones apresuradas. Para traer algo que no nos deje conformes, preferimos no hacerlo", indicó. Y en tal sentido, agregó: "El mismo Paolo Montero, que consulta permanentemente a Juventus, le dicen que ho encuentran un jugador de esas características (número 6)".