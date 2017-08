Caso cerrado: Tobio viene para jugar en el fondo del canalla

Fernando Tobio será jugador de Central. Así le afirmaron a Ovación desde el entorno del defensor, quien tiene previsto dejar San Pablo a la brevedad porque su intención es estar cuanto antes en nuestra ciudad para cumplir con la revisión médica y luego firmar el contrato que lo ligará al canalla a préstamo por un año con opción de compra. Mientras que por el lado de la dirigencia auriazul, hasta anoche estaban esperando el llamado de Brasil para recibir la buena noticia. Una vez que el zaguero central ponga el gancho, automáticamente el club se retira del mercado de pases.

Tobio acordó ponerse la camiseta canalla por una temporada tras su paso por Boca y saber, además, que en Palmeiras no iba a tener lugar. Fue entonces que una serie de factores terminaron inclinando la balanza de las posibilidades para el lado de los de Arroyito.

A Central esta incorporación le demandó un esfuerzo económico de 800 mil dólares por todo concepto. A la vez que el futbolista tendrá el sueldo casi al mismo nivel que el delantero y goleador Marco Ruben.

La historia marca que Palmeiras había presentado en julio de 2014 a Fernando Tobio y a Pablo Mouche. Ambos jugadores aseguraron en ese momento que fue clave el interés del entrenador Ricardo Gareca en su llegada al club brasileño. Tiempo después, la historia es diferente. El defensor jamás pudo hacer pie en el gigante paulista.

Tal es así que fue alternando primero entre titulares y suplentes para luego recalar en Boca, donde mantuvo un rendimiento irregular mientras duró su estadía. El plus es que formó parte del reciente plantel campeón argentino.

Y, pese a que el xeneize tenía la opción de comprarle la ficha, lo cierto es que la dirigencia que comanda Daniel Angelici declinó de hacerlo por su elevado costo y por eso optó por sumar a Paolo Goltz, quien estaba militando en el fútbol mexicano.

A eso hay que sumarle que las autoridades de Rosario Central tentaron al ex Vélez en algunas ocasiones por pedido de Eduardo Coudet. Pero jamás pudieron obtener un guiño positivo del zaguero central.

Sin embargo, ahora todo cambió. El sondeo que había por parte de Genoa no prosperó. A la vez que Palmeiras ratificó que el entrenador no lo tendrá en cuenta para esta temporada, más allá de las competencias que tendrá que afrontar el pasional elenco paulista.

Por eso la oferta canalla terminó siendo tentadora para el defensor. En realidad, quien cumplió un rol importante en todas esta gestión, que se cocinó a fuego lento, fue el propio representante del futbolista: Junior Mazzoni, quien a su vez es el agente del delantero nacido en Coronel Aguirre Ezequiel Lavezzi. Incluso el mismo Pocho hizo lo que estaba a su alcance para tratar de que esta operación llegara a buen puerto.

El ex jugador de Napoli y PSG, y de gran presente en China, aprovechó el encuentro con su apoderado en España para "meter un poquito de presión" en el caso Tobio. Claro, esta parte de la operación sólo puedan certificarla y contarla quienes están en el verdadero círculo íntimo del atacante.

Pensar que la idea madre de la comisión auriazul cambió días atrás. Fue cuando decidieron especular hasta que cerrara el libro de pases para ver si podría pescar alguno de los nombres que le quedó a mano. Llámese Fernando Tobio (Palmeiras), Sergio Vittor (Racing), Juan Forlín (libre) y hasta Matías Caruzzo ante la posibilidad de que ahora San Lorenzo lo podría dejar de tener en sus planes. Y se quedó con el defensa, cuyo pase pertenece a la escuadra brasileña.

"Está todo más que encaminado. Resta resolver unos trámites vinculados al seguro del jugador y otras cuestiones mínimas. Pero a la vez queremos ser cautos con este tema porque las últimas experiencias en cuanto a la definición de este puesto se cayeron casi sobre el final", argumentó Ricardo Carloni sobre esta operación que tiene a Tobio como máximo protagonista.

El vicepresidente segundo canalla apeló al raciocinio y realidad debido a que el club de Arroyito tuvo que tachar los apellidos de Tesillo, Galván y Freire después de haber tenido el okey de los respectivos jugadores para sumarse al conjunto que comanda Paolo Montero.

"Todo indica que ya está. No vemos un punto negativo. Estamos esperando el llamado desde Brasil para terminar con este asunto. Confiamos en que mañana (hoy) habrá un panorama mucho más claro", acotó anoche otra voz dirigencial de peso desde la propia sede auriazul anoche.

Lo concreto, según pudo constatar Ovación, es que Tobio tiene previsto para hoy terminar de resolver algunas cuestiones personales en San Pablo para luego tomarse un avión inmediatamente hacia estos pagos criollos.

"La idea es estar allá cuanto antes. Faltan ajustar pequeños detalles, que ya fueron puesto sobre la mesa, pero ahora hay que documentarlo. De no mediar imponderables, el jugador se podrá hacer la revisión entre viernes o sábado. Porque con Central, además, ya está todo acordado de palabra", desprendió a su turno una fuente ligada a la parte del futbolista.

Con esta contratación a préstamo, Central le puso punto final al tema incorporaciones para este mercado, que le demandó a la tesorería un desembolso de casi 8 millones de dólares.