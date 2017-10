Casilda vivió de manera especial la suerte del hijo pródigo

La pitada final sólo pudo descomprimir la ansiedad, el nerviosismo y la incertidumbre con que Casilda vivió anoche el partido que la selección nacional le ganó a Ecuador para asegurar la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y no era para menos. La ciudad del entrenador del conjunto albiceleste no podía privarse de disfrutar tamaño acontecimiento. Y más aún porque ningún vecino ignora que Casilda también realza su nombre e importancia en la consideración internacional al ser sencillamente el pago chico del Zurdo Sampaoli, al margen de la simpatía o no que despierte su particular personalidad.

El escenario donde más se festejó el logro del hijo dilecto casildense fue el club local de sus amores. En la sede de Alumni, simpatizantes alazanes y fieles seguidores del Zurdo armaron una fiesta. Sufrieron con el gol tempranero de Ecuador pero luego se desahogaron con el empate de Messi que después los hizo vibrar con los otros dos golazos que sumó a su repertorio para moldear un triunfo histórico de 3 a 1 en la altura de Quito. Ya tranquilos por la victoria y tras haber compartido unos ricos choripanes la sobremesa trajo una clima de alegría y emoción.

"Festejamos como nunca y ahora ya todos estamos pensando en sacar los pasajes para hacerle aguante al Zurdo en Rusia", dijo el Flaco Gentili para sintetizar el amor al entrenador. Y no menos contundente fue el también alumnista Fabricio Cerpicelli al sostener que "es una satisfacción enorme que Jorge haya llegado al Mundial y haber hecho jugar a Messi su mejor partido, además de sorprender gratamente en la posición que lo ubicó a Di María, lo que demuestra su capacidad".

También hubo clima festivo en el centro de la ciudad con bocinazos, banderas argentinas y el sonido de algunas bombas de estruendo para hacer aún más ruidoso la liturgia futbolera. Claro que el técnico casildense recién dio su primer gran paso con el pasaporte al Mundial. Pero Casilda ya se ilusiona con que el Zurdo pueda hacer que Argentina consiga un nuevo título mundial.