Caruzzo sigue muy lejos de venir a Arroyito

Pasó otro día y el zaguero central que tanto reclama el entrenador Paolo Montero todavía no llegó. El nombre apuntado, tal como viene publicando Ovación, es Matías Caruzzo. Pero es muy difícil que el defensor de San Lorenzo se ponga la camiseta canalla. No porque no lo convenza la propuesta económica que ya le elevó la dirigencia de Central, sino porque para el técnico del Ciclón, Diego Aguirre, es un baluarte defensivo junto a Gonzalo Rodríguez, recientemente contratado.

Caruzzo no ve con malos ojos jugar en Central, aunque también es atendible que quiera seguir en San Lorenzo porque es titular y además está jugando los cuartos de final por la Copa Libertadores. Esa circunstancia conspira contra las ambiciones de Central.

"Lo de Caruzzo está tan difícil como ayer (por el viernes). Nosotros ya hablamos con el presidente Lammens y con el mánager Romeo para hacerle una oferta por el pase del jugador. San Lorenzo necesita vender a alguien, pero va a intentar que no sea Caruzzo", le contó una fuente a Ovación, reforzando la información que viene publicando este diario desde hace días. El propio jugador también tiene en sus manos un contrato que, según cuentan, sería más importante que el que cobra en San Lorenzo.

La oferta que elevó Central para quedarse con el pase de Caruzzo tampoco sería para despreciar, aunque en esta tratativa no parece que la cuestión sea sólo de dinero.

Como la posibilidad de contratar a Caruzzo está cada vez más complicada, por decir caída, la dirigencia de Central tiene en carpeta a otros zagueros. En principio, el jugador que venga a reforzar la zaga será argentino. Por lo menos así lo aseguraron hasta el momento los dirigentes canallas. Es que seguramente en los próximos días la AFA oficializará que los clubes podrán sumar un quinto extranjero, aunque sólo podrán utilizar cuatro entre los titulares. Central, que hasta el momento tiene cuatro, no sumaría uno más.