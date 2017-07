El vicepresidente segundo de Rosario Central , Ricardo Carloni, le reclamó hoy al defensor Javier Pinola "que no hable del club que le dio reconocimiento y popularidad en el fútbol argentino", en respuesta a declaraciones del actual jugador de River, quien sostuvo que desde la entidad de Arroyito buscaron ensuciarlo cuando decidió pasar al club de Núñez al final de la temporada pasada.

El dirigente canalla consideró que la historia de Pinola en Central "es un capítulo cerrado", pero se molestó por las declaraciones formuladas por el futbolista desde Orlando, Estados Unidos, donde River realiza su pretemporada.

"Pinola debería hablar de su club y no del que le dio reconocimiento y popularidad en el fútbol argentino", cuestionó Carloni.

El lunes pasado, cuando Central volvió al trabajo, el delantero y capitán Marco Ruben declaró en una conferencia de prensa que "la salida de Pinola no fue transparente" y que no le había gustado "la forma en la que se fue".

"Cada uno puede manejar su carrera como quiera, pero no me gustó que se fuera y no jugara el último partido. Hablé con él por mensajes, pero después no me llamó más, se ve que estuvo muy ocupado y no pudo llamarme", ironizó el capitán auriazul.

Al respecto, Pinola también hizo su descargo: "Me sorprendió que Ruben siga hablando de mi salida, pero al otro día me pidió perdón y lo vamos a hablar cara a cara. Tenemos una relación de mucha amistad y confianza, sé cómo se expresa y por ahí se pasa, pero lo respeto mucho, por eso me callé la boca".

"En Central estaba feliz, pero quería afrontar este desafío. River me vino a buscar una primera vez y le dije que no. Pero la segunda ya no", concluyó.