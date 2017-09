Carloni dijo que Montero "tiene plena confianza de la comisión directiva" de Central

El vicepresidente de Rosario Central , Ricardo Carloni, le ratificó la confianza al entrenador Paolo Montero -quien tras la goleada ante Banfield en el Gigante puso en duda su continuidad- al asegurar que "tiene toda la confianza de la comisión directiva".En declaraciones a los enviados dea Mendoza, Carloni fue consultado sobre cómo estaba el equipo en la previa del trascendente choque y al respecto dijo que "el plantel está muy bien, compenetrado. Si bien es cierto que es difícil porque jugamos contra el mejor equipo del fútbol argentino, Central tiene confianza y carácter para poder salir adelante de un presente un poco irregular al que no estábamos acostumbrados. Eso es una realidad porque hace tres años que venimos haciendo muy buenos campeonatos. Pero estamos confiados en el plantel y en el cuerpo técnico".Sobre si los últimos habían sido los días más duros para la dirigencia, Carloni indicó que "fueron duros porque la derrota fue dura ante Banfield, pero se habrá hecho la autocrítica necesaria. De todos modos, hoy tenemos la posibilidad de una revancha".En cuanto a cómo habían caído en el seno de la comisión directiva las declaraciones de Montero -tras el partido con Banfield declaró que "el partido contra Boca será determinante para mi futuro, si hay que dar un paso al costado, se dará"-, el vicepresidente canalla señaló que "no nos hemos puesto a analizar eso y no hemos hablado con el técnico. Seguramente lo ha dicho porque lo ha sentido. Pero tiene toda la confianza de la comisión directiva, porque hizo un muy buen trabajo en el primer semestre y va a tratar de revertir esta situación. Pero eso fue una formulación que ha hecho el técnico, el proyecto va más allá de un partido de hoy como Boca".Acerca del apoyo que brindarán los hinchadas canallas señaló que "seguramente vendrán unos 5.000 simpatizantes. Y por lo que sé, hasta ahora todo se está desarrollando con tranquilidad".