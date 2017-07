Qué mejor debut que con un gol, que sirvió para igualar e ir a una definición por penales en la que también acertó. En la que Boca ganó 3-1. Una buena presentación del colombiano Edwin Cardona con la camiseta 11 del xeneize en el amistoso frente a Nacional de Montevideo, pero en la paraguaya Ciudad del Este donde el equipo del Mellizo realiza la pretemporada. Pero no fue sólo él quien se destacó sino el arquero Guillermo Sara en la definición al atajar dos penales.

No fue el equipo principal, aunque Guillermo Barros Schelotto les dio pistas a varios jugadores que tranquilamente podrían serlo. Obviamente titulares inamovibles en cualquier otro equipo. Y si bien empezó abajo por el gol de Leandro Barcia a los 71', dos después llegó el 1-1 final marcado por Cardona, que ingresó en el complemento en lugar del ex Newell's Pablo Pérez. Y en la definición por penales además del colombiano acertaron el ex leproso Santiago Vergini y Andrés Chávez, mientras que Sara detuvo dos remates (otro, de Barcia, pegó en el travesaño) para la victoria xeneize. Para destacar, Sara volvió a jugar después de la luxación que sufrió en el hombro derecho en diciembre.

La conquista de Cardona fue un golazo, entrando al área por izquierda y pegándole un derechazo al segundo palo. Y con un par de jugadas más le alcanzó para ser la figura del partido.

Además, jugó Cristian Espinoza (otro de los tres refuerzos, pero no lo hizo Goltz) y los once de arranque fueron Sara; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Julián Chicco y Fernando Zuqui; Espinoza, Walter Bou y Oscar Benítez. Luego entraron Cardona, Wilmar Barrios, Nahuel Molina, Gonzalo Maroni, Chávez, Bouzat y el juvenil Marcelo Torres.