Cañuelas, el tambero, equipo humilde pero con convicciones

No es mucho lo que se conoce de Cañuelas, el humilde equipo que milita en la Primera C, junto a Central Córdoba, y que hoy tendrá el partido más importante de su historia, tal como lo dijo su presidente Daniel Oscar Roncoli en diálogo con Ovación hace algunos días, cuando enfrente a Central por los 32avos. de final de la Copa Argentina. Y así como el canalla llega entonado por la loca victoria frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo con sede en la ciudad cabecera del partido de Cañuelas no lo hace de la mejor forma. Su última presentación fue con derrota, 1-2 contra Justo José de Urquiza. Encima en condición de local, lo que hace que el golpe duela un poco más. Con 41 puntos, el conjunto rojiblanco marcha quinto, dentro del pelotón que pugna por ingresar al reducido.

En lo estrictamente futbolístico, Cañuelas tiene un elemento esperanzador, que debe enmarcarse en la diferencia de categoría, pero del que el equipo se agarra para fortalecer la ilusión. Se trata de Horacio Martínez, que es ni más ni menos que el goleador de la divisional. El delantero tiene en su haber 17 conquistas en 27 partidos.

Martínez fue uno de los tantos jugadores que el técnico guardó ante J.J. Urquiza pensando justamente en el canalla. El goleador ingresó a los 9' del complemento por Marco Di Menno Stavron. De igual forma, su equipo cayó apostando por la forma que más lo convence. La idea futbolística del rojiblanco es intentar a que la pelota corra más por el piso que por el aire, algo bastante inusual en el ascenso. Quienes lo tienen visto con mayor fineza hablan de una saludable intención de buscar, a través de la tenencia del balón, las mejores posibilidades.

A lo largo del torneo jugó de distintas formas. Utilizó la clásica línea de cuatro y en otras ocasiones apostó por tres en el fondo. Y así con el resto del equipo. Porque hubo casos en los que apostó con tres puntas o con extremos. Siempre con Horacio Martínez como referencia de área, de quien se trata de explotar más su potencial llegando por abajo que apostando a la segunda jugada. Esa idea es la que hace que los partidos de Cañuelas sean abiertos. De hecho en los ocho encuentros que lleva disputados este año sólo uno terminó 0 a 0.

En esos ocho partidos la cosecha de puntos no fue todo lo buena que se esperaba. Cañuelas sumó 10 puntos sobre 24, con más derrotas (J.J. Urquiza, Deportivo Armenio, Argentino de Merlo y Midland) que victorias (Dock Sud, Berazategui y Central Córdoba). El único empate del año fue contra Sportivo Barracas.

Hoy la cosa será especial para Cañuelas. La jerarquía del rival quizá modifique en algo la hoja de ruta. Pero la sensación de su técnico sobre que "somos nosotros los que tenemos que preocuparnos por Central y no al revés", por allí lleve al humilde Cañuelas a intentarlo poniendo sus intenciones como bandera.





Día especial para el Tambero

El Tambero llega a la presente edición luego de un año de ausencia. No obstante, su objetivo de mínima es quebrar la racha negativa en la Copa Argentina y obtener su primer triunfo. Y no es para menos teniendo en cuenta que acumula dos empates (una victoria y una derrota en las respectivas definiciones por penales) y tres caídas en sus anteriores compromisos por la competencia. Otro dato saliente es que el de hoy será el primer enfrentamiento ante un rival de la máxima categoría, ya que el conjunto fundado en 1911 nunca superó la Primera C (transita la 16ª temporada, además de disputar 28 campeonatos en la D).