Camino al sábado

La próxima cita canalla será el sábado en el Gigante de Arroyito, a las 14.05 (TNT) ante Argentinos Juniors. Y el plantel comenzará a desandar la última semana de trabajo desde esta mañana en el predio de Arroyo Seco, con todos a disposición, ya que regresaron los que estuvieron entrenando junto a la selección nacional en Ezeiza.

Excepto por Washington Camacho y José Luis Fernández (lesionados), Fernando Tobio y Alfonso Parot (expulsados), el resto estará a disposición de Paolo Montero. Inclusive los juveniles Jeremías Ledesma, Renzo Alfani, Joaquín Pereyra y Agustín Coscia no viajaron a San Juan, donde hoy la reserva de Leo Fernández jugará el pendiente ante San Martín, para entrenar con la primera.

Respecto a ese encuentro, se jugará hoy a la 10 y de ganar Central alcanzará el 2º lugar, a 3 puntos del líder Racing.



Lovera y Rivas regresaron del Sub 20



Maximiliano Lovera (junto a Javier Mascherano) y Leonel Rivas también se unirán hoy al plantel canalla luego de oficiar de sparring de la selección mayor de Jorge Sampaoli, junto al plantel del Sub 20. Hasta ayer a la mañana entrenaron en Ezeiza y por la tarde retornaron a Rosario.