El partido iba a las 19. Luego pasó a las 20.30 y Estudiantes estalló en llamas. Quedó enseguida para las 20.10 y finalmente se anunció para las 20.15. No le cayó muy bien a la dirigencia pincharrata, pero ya aseguró que podrá contar con los juveniles Ascacibar, Foyth y Lucas Rodríguez, ya que se acordó un operativo especial para trasladarlos urgente al aeropuerto de Ezeiza, desde donde embarcarán 23.30 rumbo a Corea con la selección Sub 20. Así, el líder Boca no tendrá ninguna ventaja en La Plata.

La Aprevide fue la que ordenó cambiar el horario por cuestiones de seguridad pero perjudicó a Estudiantes, ya que los juveniles hubieran jugado urgidos. Igual, el nuevo horario no les alivia del todo la cuestión, pero se previó en el operativo el viaje a Ezeiza y así el Pincha aceptó.

En cuanto al puntero, la novedad fue que Ricardo Centurión concentrará y podría ir al banco. Sería un retorno demasiado rápido en la víspera del clásico, pero no tiene dolor en la rodilla en la que sufrió un esguince y se le quiere dar minutos. También volverá el suspendido Pablo Pérez, pero este sí de titular, por el colombiano Barrios o el pibe Maroni.