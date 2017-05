Cambiemos es la opción en Central para enfrentar a Aldosivi

Central vuelve a cambiar. Desde que se reinició el torneo largo, Paolo Montero no puede repetir equipo. Las lesiones, suspensiones y las denominadas cuestiones tácticas, que en la mayoría de los casos no es más que un recurso diplomático para camuflar bajos rendimientos, vienen jugando su rol en Arroyito. Sin embargo, el entrenador uruguayo está obteniendo grandes dividendos desde lo numérico. Y como mañana será momento de recibir al urgido Aldosivi, el canalla presentará variantes en cada una de sus líneas con respecto al equipo que metió un triunfazo frente a Gimnasia la fecha pasada. En esta oportunidad retornarán Víctor Salazar, Teo Gutiérrez y Germán Herrera. Lo harán por Cristian Villagra, Leonel Rivas y Marco Ruben, respectivamente. Mientras que además habrá un cambio posicional. Paulo Ferrari actuará pasado mañana por el lateral izquierdo.

Montero conserva su discurso en la previa de cada encuentro. Apela a la sinceridad y coherencia antes de lanzar alguna frase que lo termine condenando o condicionando. "Mañana (hoy) haremos pelota quieta y ahí vamos a definir el equipo. De acá al domingo puede pasar cualquier cosa además", disparó con naturalidad el entrenador auriazul a la hora de referirse a los apellidos que buscarán pescar al Tiburón marplatense.

No es que se haya aferrado a alguna excusa para no exteriorizar los once "porque en el fútbol no hay misterios". Por eso remarcó cuando se lo consultó sobre si pondrá a los mismos jugadores que en la práctica estuvieron en el picado matinal de ayer, el DT fue contundente. "Si Dios quiere y está todo bien, el equipo será el que vieron".

Por lo tanto, habrá tres cambios de nombres con respecto a los que terminaron venciendo al Lobo platense. No por placer sino por necesidad. Aunque también hay que destacar que contará con Gustavo Colman, quien se había lesionado la rodilla izquierda ante Gimnasia, y a la vez sufrirá una baja sensible como la del capitán Marco Ruben.

La primera variante se centra en el retorno del lateral derecho Víctor Salazar, quien se recuperó de una lesión y entrará por Cristian Villagra. Esta movida generó como efecto dominó que Paulo Ferrari se desplace al sector izquierdo, sitio que venía siendo del Kity.

En tanto, como el colombiano Teófilo Gutiérrez ya cumplió con la fecha de suspensión regresará en lugar del pibe Leonel Rivas. Mientras que por el suspendido Marco Ruben jugará el también atacante Germán Herrera, quien selló el 2 a 1 ante Gimnasia en el Gigante el pasado sábado.

De no mediar imprevistos en la práctica vespertina de hoy en Arroyo Seco, Central recibirá a Aldosivi con Rodríguez; Salazar, Leguizamón, Pinola y Ferrari; Camacho, Musto, Carrizo y Colman; Herrera y Teo Gutiérrez.

Encrucijada por Ruben

Paolo Montero dejó abierta la chance de utilizar a Marco Ruben ante San Lorenzo. Claro que antes deberá interiorizarse de algunas cuestiones de fondo sobre el artículo 225 del reglamento de transgresiones y penas de la Asociación del Fútbol Argentino. Como el capitán fue suspendido por dos jornadas, lo cierto es que tendrá que cumplirlas más allá de que el club intentará hacer pesar el viaje de Marcelo Miño al Mundial Sub 20. Pero una fuente calificada le aseguró anoche a este medio que "reglamentariamente no podrá ser posible porque es para las suspensiones que operarán del 5 de mayo en adelante, que es cuando la delegación ya partirá a la cita ecuménica. Además, el jugador fue expulsado estando en este caso el arquerito a disposición del técnico auriazul. Si en AFA deciden flexibilizar este ítem es otro tema. Todo puede pasar", argumentaron.

"Sucede que si un jugador es sancionado en ese lapso, es decir del 5 de mayo en adelante, entonces sí se podrá pedir el artículo 225. Pero no por un futbolista que fue echado la fecha pasada", acotaron con firmeza. "Hay que ver cómo sigue esto porque hasta el momento son todas suposiciones", declararon desde Arroyito.

Desde Central también tenían conocimiento que Ruben podría llegar a jugar ante el Cuervo el domingo 7 si el entrenador así lo decide porque el canalla tendrá en ese instante a Marcelo Miño afectado al seleccionado Sub 20, que jugará el Mundial de Corea del Sur.

"Sucede que si por ahí le pasa algo (Miño) y llega al país antes del clásico, Marco no podrá jugarlo. Es una situación para analizar bien", confesaron algunas voces auriazules. Según expresó Montero ayer, iba a aprovechar la concentración de esta noche "para reunirnos con la dirigencia para hablar de este tema". Esta claro que el DT quiere analizar bien antes y con los argumentos en mano, para poder definir qué medida tomará a su debido tiempo.

"Estamos viendo y hablaremos de este tema mañana (hoy). Pero para mí, lo más importante es el día a día. De repente se hará por el partido ante San Lorenzo (pedido del artículo 225) porque todos piensan en Newell's. Aunque nosotros lo hacemos en Aldosivi sabiendo que luego tendremos un encuentro importantísimo en el Nuevo Gasómetro", afirmó Montero.

Pero ante una fuente calificada de la casa madre nacional, donde hizo hincapié en que "reglamentariamente no lo pueden pedir", hará que se revea la situación y se repase el artículo en pos de ver si hay otros canales como para que llegado el caso Ruben pueda estar ante el Ciclón si el técnico lo desea. La reunión de hoy en el country promete ser extensa y ameritará mucho análisis para luego ver qué medida adoptará el club.

"Humildad y esfuerzo"

Aldosivi es el rival que impone el fixture para mañana. La misión será la misma: vencerlo. Pero en Central no gastan a cuenta por más que vengan de remontar un partido exigente ante Gimnasia y de salir victorioso en el estreno de la Copa Argentina contra Cañuelas. "Hay que seguir interpretando los partidos como lo venimos haciendo, con mucha humildad y esfuerzo. Los jugadores saben que todavía no se logró nada. No conseguimos nada aún. Incluso, lo hablo con el Chengue (Morales) y le digo que «en el bolsillo no tengo nada, no gané ningún premio». Hay que seguir laburando", afirmó sin rodeos el entrenador auriazul con convicción y basándose en la realidad.

"No está escrito en ninguna parte del mundo que uno es más que otro. Acá lo que gana es el hambre y motivación que pueda tener cada uno", deslizó Montero, quien hoy certificará los once apellidos que pondrá ante el Tiburón en el Gigante con el firme objetivo de seguir sumando puntos y trepando posiciones para poder coronar la campaña con la clasificación a la Copa Sudamericana. Sobre todo tras la derrota de Talleres anoche ante Quilmes.

Vinculan a Ortigoza

Néstor Ortigoza es uno de los máximos referentes de San Lorenzo. Pero en junio se le vence el contrato y aún no tiene asegurada su continuidad en el club. No obstante, afirmó que escuchará "ofertas" en caso de no renovar el vínculo. Si bien ayer la noticia circuló en torno a que no iría a Boca "porque sería una traición" al hincha azulgrana, lo cierto es que la semana pasada alguien de su entorno íntimo se reunió al mediodía en un conocido restaurante del shopping Alto Rosario con parte de la cúpula canalla, quienes no largaron prenda sobre el tema.

La realidad indica que Ortigoza, ganador de tres títulos en San Lorenzo (Torneo Inicial 2013, Copa Libertadores 2014 y Supercopa Argentina 2016), quedará libre el próximo 30 de junio y hasta el momento no hay negociaciones con los dirigentes del Ciclón. "No quiero presionar, pero tampoco estoy regalado con un moño", afirmó el volante como para dejar en claro que si no lo llaman buscará nuevos desafíos.

Y, según rumores que circulan en San Lorenzo, es posible que la dirigencia no le extienda el contrato, así como también a otros históricos del plantel como Leandro Romagnoli, Sebastián Torrico y Juan Mercier. Por las dudas, Colo Colo de Chile lo tiene en el radar. A la vez que se lo vincula como refuerzo del equipo saudí que dirige Ramón Díaz y en Central.

De hecho, días atrás el vicepresidente primero Luciano Cefaratti, el secretario Rodolfo Di Pollina y el abogado del club canalla tuvieron un cónclave al mediodía en un restaurante del shopping Alto Rosario.