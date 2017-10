Camacho y Ruben calientan motores para volver en Central

Adentro Marco Ruben, tal como se preveía. Adentro también Washington Camacho, lo que es, a todas luces, la novedad saliente en relación al equipo que mañana recibirá a Argentinos Juniors (a las 14.05 y con arbitraje de Pablo Echavarría). Paolo Montero dejó una puerta abierta a la duda, pero que tiene que ver exclusivamente con el análisis que haga de ambos en la práctica de hoy, teniendo en cuenta que vienen de sendas lesiones. Pero el entrenador lejos está de pensar que pueda encontrase con algún contratiempo y a los dos los cuenta como titulares. Sí planteó una incógnita en la ofensiva, respecto al acompañante de Ruben: recién decidirá si opta por Fernando Zampedri o por Germán Herrera.

La prueba del miércoles en la que el DT incluyó a Camacho en el ensayo formal de fútbol ya había significado un indicio más que importante, más allá de que se pensó que podía tratarse de ver cómo estaba el uruguayo de cara al choque por Copa Argentina del próximo lunes 23 de octubre. Pero no. El nivel mostrado por el volante ofensivo hizo que Paolo cerrara los ojos y le diera para adelante con esa posibilidad.

El del miércoles fue el primer examen fuerte de Camacho en campo y no sólo respondió bien ese día, sino que ayer se dio algo similar. En los trabajos de definición que realizó el plantel tras la sesión en el gimnasio al uruguayo se lo vio activo, enérgico y sin el más mínimo síntoma de dolor en la rodilla (la izquierda) en la que sufrió hace un mes un severo esguince.

En aquel momento se habló de seis semanas de recuperación y recién hoy se cumplirá un mes de la lesión. Por eso los planes eran otros, que contemplaban la vuelta del ex Racing recién para el partido contra Godoy Cruz.

"No me sorprendió su rápida recuperación", dijo Montero cuando fue consultado puntualmente sobre la situación de Camacho, de quien dijo: "Todos sabemos lo que significa para el equipo". Y el propio técnico dejó en claro que la decisión de lanzarlo nuevamente al ruedo obedece a las "urgencias" del equipo de lograr la primera victoria en la Superliga.

Hoy habrá un nuevo análisis, que por cierto será el último, pero Montero ayer lo dio como titular y contra eso hay poco que agregar. Lo mismo corre para Ruben, pero en el caso del delantero hay una seguridad mucho más palpable.

Después, lo de la ofensiva es una "duda linda", según dijo Montero, ya que debe optar entre "el goleador del equipo" (Zampedri) y quien "viene de hacer un gran partido contra Boca" (Herrera). Y agregó: "A los dos los elegiría con los ojos cerrados".

Sí es un hecho que el ingreso de Camacho obligará a que Mauricio Martínez vuelva a la zaga (Montero la semana pasada había dicho que jugaba Ortiz) a ocupar la posición del suspendido Fernando Tobio, y que Santiago Romero se pare como volante central. También ingresará Elías Gómez para suplir la ausencia del suspendido Alfonso Parot.