Camacho, uno de los pilares de Central, se lesionó y estará un mes y medio afuera

El experimentado volante canalla sufrió ayer sólo "un esguince moderado de rodilla izquierda, con distensión del complejo ligamentario posterolateral" y tendrá aproximadamente un mes y medio de rehabilitación

Perdió de manera inesperada a uno de sus mejores soldados. Central ya no podrá contar con el goleador de la pasada campaña. Washington Camacho se lesionó ayer solito mientras hacía fútbol en el country de Arroyo Seco. Una baja sensible por donde se la mire. Porque el volante además es pieza clave en el sistema táctico canalla. El jugador fue sometido a estudios de alta complejidad. Y el parte médico fue contundente. Indica que el uruguayo sufrió "un esguince moderado de rodilla izquierda, con distensión del complejo ligamentario posterolateral". El tiempo de recuperación, según estiman los facultativos, demandará un período de seis semanas aproximadamente.

Si bien no estaba en su mejor versión, lo cierto es que Camacho interpretaba a la perfección cada partitura que le entregaba el entrenador. No en vano venía siendo uno de los titulares inamovibles en esta nueva era.

Pero ayer todo cambió. No sólo en la vida deportiva del jugador sino también en el imaginario de Montero. Porque el técnico sabe que se quedó sin una de sus principales cartas de gol, además de un intachable alumno.

"Ojalá no sea nada grave. Pero fue en una situación rara porque quiso frenar y darse vuelta, pero se lesionó solo. Eso es lo que más me preocupa", dijo Paolo un rato después de ver cómo se quedaba sin uno de sus mejores baluartes. "Me dejó triste, desconcertado", acotó un muy golpeado emocionalmente entrenador antes de compartir el almuerzo con el plantel en el country.

"No quise ni mirarlo cuando se cayó. Me fui para otro lado", se lamentó el uruguayo con resignación e impotencia. Y no es para menos. En su interior percibía lo que más tarde se confirmaría. Que debía prescindir de los servicios del buen volante por un lapso importante: un mes y medio.

Sobre todo cuando a la vista hay un compromiso importantísimo por Copa Argentina ante Boca, pactado para el próximo 27, ya que los de Arroyito apuntan todos los cañones a este certamen. "No ligamos", fue la frase precisa que ofreció a la tardecita un integrante del cuerpo técnico cuando Ovación consultó sobre el cuadro de situación.

Claro que a la brevedad hay otro compromiso clave para los auriazules. Y será pasado mañana en Temperley. El DT tendrá que probar entre hoy y mañana quién suplirá ahora a Camacho. Lo positivo es que tiene algunas opciones válidas a la vista (ver página 7). Después se verá si alguna dio resultado. O no. Porque lo concreto es que el futbolista nacido en suelo charrúa recién podría reaparecer a fin de octubre. Si todo va viento en popa en el día a día. Porque la rodilla quedó a un tris de sufrir una seria lesión ligamentaria. Por eso deberá ir en cámara lenta cada día para que las articulaciones no sigan padeciendo.

En consecuencia, Camacho se perderá también los desafíos contra Banfield, Boca, San Martín de San Juan, Argentinos Juniors y Tigre. Recién podría estar contra Atlético Tucumán, partido que está digitado para el domingo 5 de noviembre a las 14.05 en el Gigante de Arroyito. Aunque a juzgar por algunos antecedentes, no sería descabellado que su regreso se prolongara un poco más. En ese sentido, no hay garantías para que cumpla con las seis semanas que se argumentó en el parte oficial. Sin dudas, Montero y compañía recibieron ayer una ingrata noticia.