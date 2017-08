Camacho: "Estoy convencido de que fue un buen comienzo"

La mezcla de sabores fue el común denominador en el vestuario visitante del Brigadier López. La satisfacción de sentir que se había hecho un buen partido contrastó con los dos puntos que se escaparon a poco del final. Pero esa sensación de bronca seguramente irá mermando con el correr de los días. Es más, algunos sintieron rápidamente que la balanza se había inclinado hacia el lado del haber. "Estoy convencido de que fue un buen comienzo". Washington Camacho pensó y reflexionó en positivo, quizá por la fuerte autocrítica que hizo en relación con la imagen que había dejado el equipo en los amistosos de pretemporada. El uruguayo también entendió que de acuerdo a esos antecedentes, la imagen brindada el sábado fue más que aceptable.

"Creo que fue más positivo lo del juego que el resultado porque el juego que tuvimos fue bueno. Las últimas semanas nos venía costando un poco y recién en los últimos días encontramos lo que queríamos. Creo que entendimos el partido. Cuando pudimos jugar, jugamos, y cuando tuvimos que meter, también lo hicimos. Me dejó muy contento la forma en que nos brindamos todos", destacó Camacho en el extenso diálogo que mantuvo con Ovación.

Partiendo de estas palabras del uruguayo, Central le dio vida a aquella vieja idea de la diferencia que existe entre los amistosos y los partidos oficiales. "Fue justamente lo que hablamos en el vestuario", dijo el volante en medio de la felicidad por haber pagado nuevamente con un gol (ver aparte). Y agregó: "En lo personal me puso muy contento por ejemplo lo de Mauricio (Martínez), que venía siendo castigado en una posición que no es la suya. Lo que pasó en los amistosos fue responsabilidad de todos y nosotros no supimos ayudarlo para que se acoplara a esa posición y en este partido demostró que tiene jerarquía y con qué defenderse dentro de la cancha. Tuvimos seguridad en el fondo y adelante sabemos que tenemos jerarquía y jugadores capaces de crear situaciones".

De a ratos les faltó un conductor. ¿En esos momentos salió el equipo como conjunto a bancar la parada?

Sí, por ahí no tenemos ese enganche tan definido, pero por ejemplo el Colo Gil cuando pudo agarrar la pelota la pudo mover y hacernos jugar. Ahí fue cuando más juego tuvo el equipo. Era un partido difícil, en el que se jugaba mucho a la segunda pelota y nosotros nos vimos beneficiados cuando pudimos manejarla por abajo.

¿Cuánto lamentaron que les haya escapado una victoria sobre la hora teniendo en cuenta la importancia que tiene ganar en el arranque?

Y, la verdad que nos fuimos dolidos porque fue una pelota aislada, no una jugada elaborada. Creo que hubo algo de fortuna para el rival, pero después lo pensamos bien y nos quedamos con el funcionamiento del equipo y que estamos en presencia del Central que todos queremos. Por supuesto que faltan mejorar algunas cosas, pero estoy convencido de que fue un buen comienzo.

¿Y cuáles son esas cosas que tienen que mejorar?

Por ahí el hecho de ser más pensantes en momentos difíciles. Yo me quedo con la jugada del gol de ellos, en la que no pudimos rechazarla después de un par de rebotes. Estando más juntitos quizá lo pudimos haber resuelto de una mejor manera, pero son jugadas rápidas y en este caso fue desafortunada. Pero insisto, en líneas generales el equipo se plantó muy bien, jugó y creó situaciones.

¿Sentís que los que llegaron como refuerzos se acoplaron bien al equipo?

Lo que creo es que este equipo responde cuando le toca jugar por los puntos. En la pretemporada tuvimos momentos de altibajos y no pudimos demostrar en los amistosos lo que fuimos ahora contra Colón. Por ahí generamos un poco de desconfianza para afuera, pero el equipo mostró una madurez importante y a todos los que les tocó jugar lo hicieron de buena forma. Esta es una camiseta con la que no es fácil jugar porque los hinchas exigen mucho.

¿Más allá de que la idea es básicamente ir por abajo, la potencia física de Zampedri les da una carta más en esto de buscar largo cuando no se puede salir limpio desde el fondo?

Ni hablar. Pero pasa con cualquiera de los tres que estén arriba. Zampedri, Marco y Herrera son jugadores que saben posicionarse muy bien, que tienen aguante para tener la pelota, que van bien de arriba y en partidos que se presentan complicados aportan soluciones.

¿Cuánto les sirve que en el parate ustedes puedan seguir tomando ritmo con la Copa Argentina?

Es importantísimo. Nosotros lo necesitamos porque más allá de los amistosos que hicimos lo que valen son los partidos por los puntos, porque es ahí donde el equipo tiene que agarrar buen funcionamiento.