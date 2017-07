"Cacho" Sialle y un ascenso Gigante con Mitre de Santiago del Estero

—Me podés llamar en un rato porque estoy manejando...

—¿Cómo manejando, usted no está regresando a Santiago con todo el equipo en colectivo?

—Nooo. Viajo reincómodo, no duermo: prefiero manejar yo mismo los 900 kilómetros.



El rosarino Arnaldo "Cacho" Sialle, entrenador de Mitre de Santiago del Estero, volvía ayer de Mendoza y mantenía este breve diálogo con Ovación. Hacía pocas horas que su equipo había ascendido por primera vez en 110 años de historia a la primera B Nacional, luego de superar 4-3 por penales a Gimnasia de Mendoza, como visitante.

Sialle, de 51 años, ex jugador de fútbol de Argentino, Newell's y Central Córdoba, mide 1.95 metro y tiene pinta de gladiador. Por su tamaño le quedan chicos los colectivos y lo apodan "Gigante". Ayer su inmensidad se multiplicó varias veces. No entraba dentro de sí y no era para menos: el hombre, que nació en el barrio Refinería de Rosario, marcó un récord al alcanzar como técnico el cuarto ascenso a la B Nacional con cuatro equipos de distintas provincias.

Lo logró con Independiente Rivadavia de Mendoza, con Guillermo Brown de Puerto Madryn (Chubut), con Talleres de Córdoba y el domingo, nuevamente, lo consiguió con el aurinegro santiagueño (presidido por Guillermo Raed (dueño de la firma de gaseosas Secco, vicepresidente tercero de la AFA y muy cercano al presidente de la asociación: Claudio "Chiqui" Tapia).

El técnico rosarino ganó, se sacó varias fotos con los jugadores del equipo en el estadio del Lobo mendocino, se subió a su auto y se pegó la vuelta. Y tanto a él y como a sus discípulos los recibió una caravana enloquecida que se amontonó en la plaza Libertad (el lugar típico de los festejos populares en Santiago) y en la propia cancha del club. Un recibimiento caluroso, en el día más frío del año y a la medida de un gigante.

Luego de los primeros abrazos y felicitaciones en la capital de Santiago del Estero, Sialle continuó el diálogo con este diario.

"Sí es verdad que es el cuarto ascenso que logro en mi carrera de entrenador, pero éste es especial porque mi papá era de Santiago del Estero, y yo quería ver si podía hacer algo importante en su lugar", dijo el técnico quien no es el único rosarino del equipo. "Conmigo trabaja Adrián Navarro, el preparador físico, también de Rosario, empezamos juntos hace años" en las inferiores Central Córdoba y Newell's. Un gran profesional y un gran amigo: con él volvimos desde Mendoza", contó Sialle.

Pero hay más. El mediocampista Franco Ferrari, nacido hace 25 años en Alberdi, ex jugador de Banco y de Tiro Federal y autor del segundo penal que le dio la victoria a Mitre, también es de estos pagos.

"Fueron los doce pasos más largos de mi vida. Pero pensé, que lo aseguraría al medio y con potencia y así fue. Estoy muy contento. Siento que con mis compañeros estamos haciendo historia, para el club y para Santiago. Con mis compañeros y con el técnico: cuando llegó (hace un año) sabíamos que podríamos hacer una buena campaña", dijo Ferrari.

"¿Cómo llega un rosa-

rino a trabajar donde nació su padre?", se le preguntó a Sialle. "Mi papá fue a estudiar medicina a Rosario y ahí conoció a mi mamá. El era antifútbol, yo en cambio salí futbolero como e-

lla, que paradójicamente era canalla: yo me hice

leproso", contó.

Sialle que conoce la pasión futbolera de esta ciudad aseguró que la de los santiagueño, con fama de ser tranquilos no es menor.

"Acá no se ve violencia en las canchas pero sí mucho fervor. Son varios los clubes importantes:

Güemes, Central Córdoba, Mitre... y llevan a mucha hinchada. A este club se le venían negando los triunfo deportivos así que lo de anoche (por antenoche) fue tremendo y ante un buen equipo como Gimnasia de Mendoza. En la ida, Mitre había ganado 1-0 de local y teníamos que defender esa ventaja en Mendoza. Lo logramos en una definición terrible", dijo Sialle.

Así, la segunda categoría del fútbol argentino que ya tenía a Deportivo Morón (campeón de la Primera B) y a Agropecuario (ganó el pentagonal final del Federal A) como a sus primeros dos nuevos equipos para la próxima temporada, sumó el domingo al tercero: Mitre de Santiago. El cuarto será el que gane el Reducido de la B, entre Comunicaciones y Deportivo Riestra.