Cabrera, juvenil sparring leproso de la selección del Zurdo

Hacia adelante. El juvenil de Casilda no estará ante Godoy Cruz.

Hacia adelante. El juvenil de Casilda no estará ante Godoy Cruz.

Cuatro jugadores de las inferiores de Newell's fueron citados para sumarse a la Sub 20 que oficiará de sparring de la selección mayor que se preparará para las dos últimas fechas de las eliminatorias. Y decisivas para definir la clasificación directa o no al Mundial de Rusia 2018. Enzo Cabrera, Aníbal Moreno, Brian Gambarte y Alan Luque son los futbolistas que el lunes 2 de octubre deberán presentarse en el predio de Ezeiza. Por supuesto que Cabrera es uno de los apellidos que sobresalen por su buena aparición el fin de semana frente a Olimpo.

Justamente el futbolista oriundo de Casilda, que disfruta de un gran presente, tendrá la chance de cruzarse con el técnico albiceleste Jorge Sampaoli, quien también es de la misma ciudad. Pero, a la vez, comparten la misma pasión por los colores de Alumni, por eso Cabrera contó que llevará una camiseta para que "la firme Sampaoli".

Los jugadores rojinegros deberán estar en el predio de Ezeiza el lunes 2 de octubre, por lo tanto Cabrera no estará disponible para Juan Manuel Llop para el encuentro que ese día Newell's sostendrá frente a Godoy Cruz, a las 21.05, en el Coloso.

Por otro lado, técnicos de inferiores de la anterior gestión aclararon que este año Cabrera fue alojado en la pensión del club. "En 2016 él decidió viajar todos los días a Casilda. El PF Hugo Roldán lo llevaba. Y el chico fue seguido en varias ocasiones e hizo distintas pruebas bajo la atención de Hernán Llano, Roberto Viglione y Cristian Salomón", contaron allegados a técnicos que pasaron por la entidad.