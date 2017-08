Bruno Bianchi es uno de los tantos nombres que llegaron para reforzar el plantel de Juan Manuel Llop. Uno que hace tiempo estaba en el radar leproso y recién ahora se abrió la puerta para su llegada, incluso relegando a Rafael García, quien también estaba en carrera para arribar al Parque. "Hace un año que estuvo el interés y que un club grande como Newell's me quisiera generó una gran desesperación por venir. Por suerte trabajando y haciendo las cosas bien apareció esta nueva chance y estoy feliz", le dijo a Ovación el marcador central, que en todo momento realzó lo que significa vestir la rojinegra. "Hay que darse cuenta lo que representa la camiseta de Newell's", resaltó.

El ex Atlético Tucumán llega a una ciudad enloquecida por el fútbol y donde un mal resultado parecería dramático, algo que muchas veces roza lo irracional. ¿Está preparado? "Es una ciudad donde el fútbol se vive con intensidad, pero uno sabe adonde está. Debo tener mucha responsabilidad para jugar en un club grande y hay gente que quiere que nos vaya bien y que el equipo funcione. Eso requiere mucho trabajo y compromiso. Y saber que por jugar en un club grande vas a pasar por encima a todos", expresó.

La cuestión folclórica siempre es atrapante y es lo que le pone color al fútbol, pero hoy se traspasó esa línea y lo que era llamativo se tornó violento. "El fútbol argentino se vive así y sabemos a lo que estamos expuestos jugando acá. El tema es que uno debe darse cuenta la camiseta que representa y valorarla como nada porque sabemos que es uno de los clubes más grandes de Argentina", simplificó Bianchi.

"Generalmente en todos lados y en diferentes categorías el hincha es exigente, vive el día a día y es entendible. Uno como jugador debe hacer las cosas bien. No es lindo que te puteen, pero sabemos a lo que estamos expuestos", agregó el defensor.

Newell's tuvo un recambio importante, se fueron figuras valiosas como Maxi, Scocco y Formica y hay un nuevo plantel. ¿Cómo estás observando el funcionamiento del equipo más allá de estas bajas?

Al venir tanta gente nueva, con los chicos que estaban hay que conocerse y tratar de agarrar un funcionamiento nuevo. Hay tiempo hasta el arranque del torneo para afinar cosas que faltan y agarrar ritmo. La pretemporada te tiene un poco duro. Estas semanas serán importantes para lograr lo que deseamos y llegar de la mejor forma.

Desde afuera a veces algunos preguntan cómo es posible seducir a un jugador para llegar a una institución con complicaciones económicas. La mayoría de las entidades pasan por esa situación y por eso tienen las cuentas en rojo; Newell's, por supuesto, no está al margen y lo padeció también.

Newell's estuvo muy expuesto y hay muchos clubes que están pasando por lo mismo o, quizás, están peores y no se habla nada. Hay que ser consciente que todos están iguales y Ñuls seduce por lo grande que es. Cuando sale una oportunidad así hay que aprovecharla, saber a lo que se expone y brindarse a pleno porque jugar en un club así como futbolista te sirve mucho.

Mucha veces se habla de que es una vidriera importante pensando también a futuro. Quizás algunos jugadores eso lo tienen en cuenta a la hora de tomar una determinación.

Sí, puede ser. O también hacer las cosas de la mejor manera para quedarse muchos años en la entidad. Uno viene para eso. Después el futuro dirá para qué está. Newell's está a la altura de cualquier club europeo. Lo primordial es rendir y después que pase lo que tenga que pasar.

En el arranque de la superliga no hay equipos grandes, más allá de que en el fútbol no hay rivales accesibles. ¿Cómo lo toman, lo consideran un inicio interesante?

El fútbol argentino es competitivo. Cuando ascendimos a primera con Atlético Tucumán nos tocó Boca, Racing e Independiente, todos juntos en las primeras fechas y les ganamos a todos. Si te ponés a mirar por ese lado uno toma todos los partidos de la misma forma. Jugando con la camiseta de Newell's los otros equipos se motivan y quieren hacer las cosas bien, por eso debemos estar muy bien preparados.

También es cierto que hay un arma de doble filo, porque si no les ganás a los considerados "accesibles" aparecen las dudas.

Seguro. Todo es muy relativo. Todo está muy parejo y hay que tomar conciencia de que con esta camiseta muchos se jugarán la vida y habrá que estar preparados para afrontar los duelos. Con mucho trabajo y responsabilidad porque la competencia será dura.

Seguramente de lo primero que te hablaron en la calle es del clásico.

Es lo más importante del año y debe ser tomado como tal. Habrá que llegar de la mejor manera. Lo vamos a ganar y estamos confiados en que haremos las cosas bien y le daremos una alegría a la gente. A veces se toma como una guerra, pero son 90 minutos donde no hay amigos ni nada. Tengo ex compañeros del otro lado, pero ese día no habrá nada.