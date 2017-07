Bruno Bianchi ganó la pulseada para ser nuevo zaguero leproso

El defensor de Atlético Tucumán quería jugar en Newell's y lo consiguió. Como era la primera opción, se dio marcha atrás con Rafael García

Tanta insistencia de Bruno Bianchi por jugar en Newell's terminó siendo exitosa. El marcador central de Atlético Tucumán llegará esta noche a Rosario y mañana se realizará los exámenes médicos de rigor. Si no hay ningún inconveniente, firmará a préstamo por una temporada, con una opción de compra del cincuenta por ciento del pase. Con la llegada de Bianchi se frenó lo del uruguayo Rafael García.

La inminente contratación de Bianchi fue una iniciativa llevada adelante por un sector de la dirigencia, mientras que otro se ocupó de conseguir al uruguayo Rafael García, de Nacional. Según explicó un directivo rojinegro, la principal opción era Bianchi.

Por lo tanto, el uruguayo, con quien ya se había acordado su incorporación, según informó Ovación días atrás, se quedará en Nacional.

La misma fuente explicó que a partir de la postura del juez en cuanto a incorporaciones es imposible sumar a dos futbolistas que se desempeñan en el mismo puesto, en este caso de primer marcador central. Es la razón por la que se tuvo que optar y se prefirió a Bianchi.

La posibilidad de contar con el futbolista, nacido en Conesa y declarado hincha de Newell's, fue descartada hace unos días por una persona vinculada al club. Dijo que las chances de eran nulas y aseguró que el nombre para la defensa era Rafael García. El mismo entrenador Juan Manuel Llop mencionó al uruguayo en la conferencia de prensa durante su presentación.

Pero la situación se modificó. La gestión que encabezó otro grupo de la directiva del club consiguió que Bianchi pueda finalmente cumplir el deseo de vestir la camiseta rojinegra, algo que se había intentado a mediados de 2016 por pedido del entonces entrenador Diego Osella, pero que no tuvo buen final.

Rafael García confirmó el miércoles a Radio Sport AM 890 de Uruguay el interés del club del Parque por contratarlo. "Tengo la propuesta de Newell's. Ya me dijo que me espera hasta el lunes a que termine el campeonato (el domingo juega la final ante Defensor Sporting) para dar una contestación", dijo el zaguero. Pero ya no piensan aguardarlo, a partir de que se arregló con Bianchi.

El defensor de Atlético Tucumán llegará a préstamo por un año, con una opción de compra del 50 por ciento del pase. La mitad del mismo pertenece al Decano.

Bianchi es un zaguero con presencia y temperamento. Jugó el lunes pasado por la Copa Sudamericana contra Oriente Petrolero en Bolivia. Su equipo ganó por 3 a 2 y Bianchi convirtió un gol, de cabeza.

Llop contará entonces con Bianchi para la zaga central, una de las prioridades que tenía. El jugador, de 28 años, dejará Atlético Tucumán luego de cinco temporadas para jugar en el club del que es hincha.