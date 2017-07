Broglia zanjó la polémica y confirmó que esta tarde "Zampedri firma contrato con Central"

La Capital que "hoy a las 3 de la tarde firmamos todo con Zampedri" por eso dijo sentirse "sorprendido" por el comunicado emitido por el Club Atlético Tucumán, quien dijo que las negociaciones por el pase del jugador "no estaban cerradas". El presidente de Rosario Central , Raúl Broglia, le indicó hoy aque "hoy a las 3 de la tarde firmamos todo con Zampedri" por eso dijo sentirse "sorprendido" por el comunicado emitido por el Club Atlético Tucumán, quien dijo que las negociaciones por el pase del jugador "no estaban cerradas".

"No sé de porqué pasó esto. Sé que lo publicaron en su cuenta de Twitter. Pero las negociaciones por Zampedri se hicieron con algunos titulares de los derechos del jugador y se confirmaron con el vicepresidente del club tucumano", dijo Broglia.





"Esta tarde a las 15 firmamos todo con Zampedri", confirmó con firmeza Broglia, al tiempo que amplió que "incluso el jugador se hizo hoy la revisación médica. Ahí sabremos toda la verdad. Con el presidente del club no hablamos porque se encuentra en Miami y no lo hemos podido ubicar. Lo que me llama la atención es que si hubiera habido algún tipo de problema nos hubieran llamado por teléfono".

Esta mañana, Atlético Tucumán emitió un comunicado donde negaba que se hubieran cerrado las negociaciones con Rosario Central por el pase del goleador del Decano tucumano el :