Broglia y Lunati se dijeron de todo: "Usted no me simpatiza", afirmó el rosarino

El presidente de Rosario Central , Raúl Broglia, todavía está dolido con el exárbitro Pablo Lunati por un episodio que ya cumplió diez años. Hoy dijo en declaraciones radiales que confía en que el controvertido arbitraje de River y Central en el Apertura 2007 no haya sido "una cuestión de dinero y sólo haya sido de hincha", en referencia a los colores del ahora panelista televisivo. Y esta noche los cruzaron al aire en un canal de deportes, en el que ambos se dijeron de todo. "Usted no me simpatiza", sostuvo Broglia, en tanto que Lunati aseveró: "Usted es un insano o un malaleche".

En Radio La Red, Broglia recordó el River-Central del Apertura 2007, cuando Lunati añadió seis minutos al tiempo reglamentario, demoró un cambio de Central, echó al suplente Hernán Castellano y dió dos minutos más, en los que el Millonario llegó al empate. "Esperemos que no haya sido por una cuestión de dinero y sólo haya sido de hincha", dijo el titular de Central. Y esta noche, por TyC Sports, Broglia habló desde Mendoza mientras Lunati le contestó desde Buenos Aires.

El presidente de Central le dijo: "Usted demostró que es hincha de River, y en ese momento nos perjudicó en gran medida. Para mí fue un día muy doloroso y yo no discuto con los árbitros, pero hay dos réferis por los que no tengo simpatía, que son (Diego) Ceballos y usted". Lunati aceptó las diferencias entre ambos pero se enojó por la sugerencia de "sospechas económicas". Aunque el mandamás centralista retrucó: "Yo no dije eso, no lo dije en ningún momento, no dije nunca que a usted lo habían arreglado".

"Es una posición —continuó—, esa fue mi posición sobre que esto puede haber ocurrido porque usted es hincha de River". Y también sostuvo que "la gente del interior está podrida de tener que soportar un montón de cosas, tendríamos que ver qué árbitro es de River, o de San Lorenzo...".

"¿Y yo que tengo que ver?", le preguntó el exárbitro. "Bueno, yo le digo que usted no me simpatiza, nada más", le respondió Broglia. "Obviamente, usted a mí tampoco", fue taxativo Lunati.

Y completó: "Por sus declaraciones yo creo que usted es un insano o un malaleche. Lamento que uno de los clubes grandes de Argentina, como Central, tenga un presidente como usted", manifestó, mientras Broglia se despedía.