El DT Juan Manuel Llop trata de abstraerse de la situación compleja que en los últimos días conmovió al mundo Newell's por el nuevo reclamo de Agremiados sobre un presunto atraso salarial. El DT busca poner el foco exclusivamente en lo futbolístico para afrontar de la mejor manera el trascendental partido de mañana, a las 21.10, ante Godoy Cruz, en la cancha de Unión, con arbitraje de Luis Alvarez, por los 16 avos. de final de la Copa Argentina. Y muchas de las esperanzas de los hinchas rojinegros están depositadas en lo que pueda aportar Brian Sarmiento, que será titular por primera vez desde que llegó al Parque. Es una cita prometedora para que Brian demuestre que está "activo".

Sarmiento es el refuerzo que mayor expectativas generó entre los que arribaron en este receso y si bien ya jugó algunos minutos en el debut leproso en la Superliga, en lo que fue el empate 1 a 1 ante Unión, en el Coloso, la realidad es que mañana sería su primer cotejo oficial desde el arranque.

Si bien el DT leproso aún no confirmó a los once para el cotejo ante el Tomba, todo indica que de no haber imprevistos Brian será de la partida. Y su presencia en cancha desde el arranque ya genera gran expectativa en el mundo leproso por el caudal de fútbol ofensivo que puede aportale al equipo el ex jugador de Banfield. En principio jugará como una especie de enganche y tratará, junto a Héctor Fértoli y Joaquín Torres, de poder abastecer con claridad al laborioso faro de área Mauro Guevgeozian.

"Estoy contento de estar en Newell's porque soy de Rosario y estoy en el club que amo", le dijo Sarmiento a Ovación cuando fue presentado como refuerzo rojinegro. Y justamente si hay algo que necesita Newell's es buena onda y energía positiva para revertir adentro de la cancha lo que afuera parece ser demasiado engorroso.

Brian es un futbolista que juega con alegría, desparpajo y que trata de disfrutar del fútbol con una sonrisa, a pesar de tomarlo con absoluto profesionalismo. Y a partir de esta chispa de juego que puede aportar el flamante número diez rojinegro es factible que el equipo del Chocho logre tener mayor tenencia de pelota y profundidad en los metros finales de la cancha.

El 21 de julio Brian practicó por primera vez como refuerzo leproso. Fue el contacto inicial con sus nuevos compañeros y ahí mismo acaparó la atención de algunos hinchas en Bella Vista, que se le acercaron luego del entrenamiento para pedirle sacarse una foto. Así tuvo su bautismo en su nuevo club.

Una semana más tarde, el enganche participó del amistoso que se jugó en Córdoba ante Talleres. Allí fue titular, sufrió varias patadas y salió muy dolorido a los 20 minutos del primer tiempo. Luego el cuerpo médico confirmó que tuvo una distensión muscular que lo alejó de las canchas varias semanas. Y su reaparición fue el pasado lunes en el empate 1 a 1 con Unión, en el estreno de la Superliga, donde ingresó desde el banco y jugó 35 minutos.

Por eso, el diez tiene todos los boletos para tener su bautismo oficial desde el arranque con la camiseta de Newell's en el duelo atrapante ante Godoy Cruz. Y además hay que decir que en principio los once del Chocho ante el Tomba serían: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Jalil Elías y Nery Leyes (tendría su debut absoluto con la camiseta rojinegra); Héctor Fértoli, Sarmiento y Joaquín Torres; y Mauro Guevgeozian.

Además de los probables titulares, en el banco de suplentes estarán: Nelson Ibáñez, Franco Escobar, Víctor Figueroa, Juan Ignacio Sills, Braian Rivero, Mauricio Tevez y Daniel Opazo.





Mañana venden entradas en Unión

El hincha de Newell's que quiera presenciar el partido en Santa Fe y todavía no adquirió su entrada aún tiene tiempo. Mañana se venderá el remanente de generales y plateas en el mismo estadio de Unión, desde las 18 hasta la hora del encuentro, con la aprobación de Seguridad de la Provincia. La entrada general tiene un costo de 300 pesos y la platea de 500. Ayer fue el último día en que hubo expendio de localidades en el Coloso.





En el Tomba no se cambia nada

Pese a que se esperaban varias modificaciones, Godoy Cruz mantendrá el equipo que perdió con Atlético Tucumán (2-1) en el inicio de la Superliga para medirse contra Newell's. El arquero Leonardo Burián se recuperó de un golpe y será titular. Se especuló con la chance de que ataje el juvenil Roberto Ramírez. La alineación del entrenador Mauricio Larriera, en el estadio de Unión, será con: Burián; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivarez y Fabrizio Angileri; Felipe Rodríguez, Fabián Henríquez, Gastón Giménez y Juan Fernando Garro; Javier Correa y Santiago García. El plantel finalmente viajará hoy en avión a Santa Fe, con los futbolistas mencionados y estos restantes, de los cuales uno quedará afuera del banco: Roberto Ramírez, Tomás Cardona, Javier Báez, Angel González, Luciano Pizarro, Agustín Verdugo, Luis De Faría y Facundo Cobos. Godoy llega a este encuentro tras superar a Santamarina de Tandil por 3 a 0. El vencedor del encuentro en Santa Fe se cruzará con Banfield.