Brian Sarmiento volvió a cantar con Figueroa, cargó a Pagani y recordó una anécdota con Teo

Brian Sarmiento y Víctor Figueroa, de Newell's, mostraron su talento musical en una entrevista con el programa Estudio Fútbol, de TyC Sports, y el exmediocampista de Banfield cargó al experimentado periodista Horacio Pagani y recordó una anécdota junto al excanalla Teófilo Gutiérrez cuando jugaban juntos en Racing.

Luego de que Sarmiento publicara en su cuenta de Instagram un video del Negro cantando, este mediodía mostró algo de su repertorio en vivo. Interpretaron juntos canciones de Maluma, Daniel Toro y Abel Pintos.

Luego, durante la entrevista, en la que Sarmiento tomó el micrófono, se mostró desfachatado y hasta se animó a cargar a Pagani: "Vos sos el famoso corta mambo. El que a los pibes deja tirado. Me chamuyás, psicologeás como que en tu casa no estás, y se escucha llamar al vecino de atrás por tu nombre (...) A tu señora la chamuyás y a tu casa no te dejan entrar. ¿Por qué será? Pollera, vos sos un pollera", le cantó al periodista, tratándolo como "dominado", desatando las risas de todos, menos el apuntado.

Más tarde, Brian contó una divertida anécdota que vivió junto a Teo Gutiérrez durante su estadía en Racing, donde compartieron plantel. En ese momento, Diego Simeone le exigió a Sarmiento que presionara y el volante le repitió el consejo a Teo, que le respondió: "Presiona tú, marica".