Brian Sarmiento se desactivó por una lesión en el complemento

Brian Sarmiento no puede convertirse en el conductor del equipo. No porque no intente tomar esa postura, sino que las lesiones lo persiguen y le impiden transformarse en el referente que necesita este Newell's renovado. Anoche buscó tomar el mando y mostrarse activo en Parque Patricios, pero un golpe lo desactivó y lo sacó de la cancha. Iban apenas dos minutos del segundo tiempo cuando recibió un toque de un quemero y encima no cayó demasiado bien, por eso debió ser reemplazado. Ahora habrá que ver lo que arrojan los estudios que se le realizarán para determinar si padeció una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda, como presumió Llop. De ser así, no sólo se perdería el choque del sábado con Olimpo, sino que estaría afuera varios más.

Brian había tomado velocidad cuando fue tocado en el tobillo izquierdo y golpeó fuerte sobre el horrendo piso de la cancha del Globo (hubo recitales de La Renga). Más allá de que fue atendido por el cuerpo médico leproso, los gestos de dolor permanecieron inalterables en la cara, no podía pisar bien y por eso Juan Manuel Llop decidió sustituirlo por Daniel Opazo, precisamente el atacante que llegó como una apuesta a futuro y hoy está teniendo más rodaje que otros futbolistas.

El ex Banfield, que fue destacado por el entrenador en la rueda de prensa, se lesionó en la pretemporada en un amistoso frente a Talleres y eso le hizo perder parte de los trabajos, por eso no pudo estar entre los once en el inicio de la Superliga frente a Unión, en el Coloso. Sí ingresó algunos minutos en el complemento. Después fue titular en la derrota con Godoy Cruz, por la Copa Argentina, y anoche otra vez salió con la diez con la misión de marcar el camino hacia la primera victoria leprosa. Newell's recibió un cachetazo sobre el final del primer tiempo y en el inicio del complemento, cuando el equipo debía salir a cambiar el destino del partido, Sarmiento fue "sacado" de la cancha.

Guevgeozian seguirá afuera

Mauro Guevgeozian se perdería, al menos hasta el momento, los próximos partidos ante Olimpo y Lanús por la distensión que padeció la semana pasada. Había entrenado en forma diferenciada los últimos días y sobre el fin de semana quedó descartado para el partido de anoche. Y teniendo en cuenta la lesión que sufrió (desgarro), el Chocho no lo podrá tener a disposición por dos o, quizás, tres cotejos más. Una baja importante para el DT, que anoche suplió esa baja con Luis Leal.

El armenio se había convertido en una pieza clave en el ataque, sobre todo ante la ausencia de otros nombres de las inferiores y que el portugués (ver aparte) no estaba habilitado más allá de que hacía semanas que estaba entrenando y esperando jugar. Pero recién sobre la hora de ayer se cumplieron con todos los trámites para que sea habilitado y pudiera cubrir al ex Temperley.



Leal, ganas pero solo



La visa de trabajo que se esperaba llegó el mismo día del partido y Luis Leal finalmente pudo debutar en el rojinegro. Su participación era necesaria a partir de la ausencia por lesión de Mauro Guevgeozian. El portugués se esmero mucho en Parque de los Patricios, aunque estuvo demasiado solo y su actuación terminó siendo discreta. En definitiva, anduvo igual que sus compañeros.

En la primera que tocó Leal, cuando recién se jugaban 30 segundos, tuvo el gol en el pie derecho. Se metió en el área sobre la derecha para esperar el pase y ni bien la recibió cruzó el remate que se fue por el palo opuesto. Se lamentó por esa ocasión desperdiciada. Fue la más clara y no volvió a tener ninguna otra.

En una de sus primeras acciones, Leal encaró con pelota dominada a partir de un envío de larga distancia de Leyes y un defensor le cometió infracción. En esa jugada se lo notó fuerte. Pero su imagen se fue diluyendo. Estuvo poco en contacto con el balón y en buena medida se debió a que no lo abastecieron. Newell's no tuvo juego y el portugués quedó aislado adelante.

En la última parte del encuentro volvió a entrar más en juego y hasta intentó un disparo desde afuera del área que se fue por encima del travesaño. En su carrera demostró que una de sus características es que se anima a patear de lejos, con fuerza y precisión. En la de ayer le falló la puntería.

El debut de Leal con la camiseta rojinegra fue irregular. Mostró ganas y potencia para encarar con la marca encima, aunque fue discontinuo y poco resolutivo. La baja de Guevgeozian le dará al delantero portugués en lo inmediato una nueva chance de jugar desde el inicio.