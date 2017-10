Brian Sarmiento: "Me saqué la mufa y demostré que juego con el corazón"

Y llegó el día para Brian Sarmiento. El partido en el que cortara "la mufa" y anotara un gol, su primer gol con la camiseta de sus amores.





Fue el gol que abrió el camino del triunfo de este domingo de Newell's ante Chacarita. Donde quizás Brian Sarmiento jugó el mejor partido desde que llegó a la Lepra.





"Jugar acá para mi es algo muy grande, uno es fanático desde chiquito desde que nació siente los colores", dijo el delantero apenas terminó el encuentro en el Parque.





El primer gol en el equipo rojinegro significó para el atacante un desahogo. "Fui muy criticado desde que llegué. Al principio para bien y cuando pasó el tema de las lesiones para mal. Me saque toda la mufa y le demostré a toda la gente de Newell's que yo juego con el corazón", declaró.





A los 36' del complemento fue reemplazado por Juan Sills y el Coloso retribuyó su buena actuación con un cerrado aplauso. "Cuando no podía más pedí el cambio, yo dejo la vida siempre me entreno más que nunca".





Entre risas, Brian Sarmiento dio detalles de la dieta que sigue por indicaciones del nutricionista. "Como cosas que no me gustan, pero las tengo que comer y eso la gente no lo ve. Hoy eran las 8 de la mañana y yo comiendo quinoa con una papa al horno mientras mis compañeros (desayunaban) café con leche con tostadas y mermelada. Si sirve para estar mejor lo tengo que hacer", cerró el delantero.