Brian Sarmiento explicó el "si no" de su tatuaje e hizo bailar a un trapito en un semáforo

El tatuaje de Brian Sarmiento fue una de las imágenes más repetidas de los últimos días en las redes sociales por el error ortográfico que llamó la atención de todos los usuarios, quienes no dudaron en advertirlo por el fallo. "Lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, si no a quien tenemos", fue la frase elegida.

"Los tatuajes tienen un significado cuando se hacen con otras personas y este explica eso con mi amiga Belén. Nos tatuamos lo mismo y así escrito porque tiene un significado para nosotros y no voy a ponerme a explicarlo a todos los salames que solo buscan los errores antes de preguntar, pero ya está, a la gilada ni cabida y todos los medios que suben que es un error, el error lo tienen ellos de publicar siempre cosas para hacer el mal", contó.

LO MÁS VALIOSO DE LA VIDA NO ES LO QUE TENEMOS , SI NO A QUIEN TENEMOS #tamoactivo hay q ser feliz con la gente q nos Ama y siempre está presente tanto en los momentos buenos como en los malos

Sin reparar en el error ortográfico del "si no", en vez de "sino", el mediocampista leproso de 27 años recibió críticas y burlas en las redes sociales. Sarmiento no se quedó callado, explicó con otra publicación el "si no" y más tarde hizo bailar a un trapito en un semáforo.

Y hasta se mostró con un amigo al que definió su hermano mayor que tiene un idéntico tatuaje en el mismo lugar y con el mismo fallo ortográfico. "No hay que dar explicaciones solo ver la felicidad de los nuestros", escribió junto a la fotografía.

Mi hermano mayor @germanbalbuena5 no hay que dar explicaciones solo ver la felicidad de los nuestros

En sus Instagram Stories, Sarmiento mostró en un semáforo de la ciudad cómo un trapito se puso a bailar al ritmo de "Tamo Activo". Luego le regaló una gorra, pese al insistente reclamo del hincha de Newell's por otro artículo de los que Brian comercializa.