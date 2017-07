El exBanfield entró en el terreno de los interrogantes debido a que sufrió una distensión en el soleo izquierdo que sufrió el pasado sábado en el amistoso con Talleres, y estará por lo menos tres semanas afuera de las canchas.

El propio futbolista confirmó la lesión en su perfil de la red social Instagram. "Quiero informar que el último sábado sufrí una lesión (distensión en el soleo) y estaré unos días entre algodones para recuperarme lo antes posible".

Y agregó: "Mi meta es recuperarme rápidamente y llegar 10 puntos al inicio del torneo con mi querido Newells‼️"

Por último, agregó: "La jugada, tal cual la ven en este vídeo, es una jugada normal de partido y el jugador rival nada tuvo que ver en que me lesionara; son cosas del fútbol. Me da mucha pena lesionarme (hacia un año no tenía nada que me hiciera parar) pero me servirá para tomar envión y dar todo".