Brian Sarmiento tiene bien en claro cuál es el paladar del hincha de Newell's. Por eso tras convertirse en jugador del conjunto rojinegro manifestó que "como hincha lo único que quiero en el campeonato es ganar el clásico".

Así arrancó el exmediocampista si ciclo en el equipo que dirige Juan Manuel Llop. “Estoy muy contento de haber firmado con Newells, es el momento más feliz de mi carrera. Hoy y el nacimiento de mis hijas son los momentos más importantes de mi vida", aseguró.

También reconoció que se le "cayeron las lágrimas" cuando se vio como jugador del conjunto leprosos, e inmediatamente agregó: “Es algo increíble pertenecer al club más grande del mundo. Un sueño cumplido”.

“Es el momento más feliz de mi vida con el nacimiento de mis hijas. Me faltaba ésto. No lo puedo explicar, mucha alegría encima. Ya estoy lleno en mi vida. No tengo palabras para demostrar lo que siento”, expresó Sarmiento.

“Como hincha lo único que quiero en el campeonato es ganar el clásico, voy a disfrutar y adaptarme a la ciudad que me vio crecer. Nunca me tocó jugar acá y entrar con la 10 de Newell's, siendo mi sueño de toda la vida, va a ser algo muy lindo”, manifestó.

Por último, Sarmiento se refirió a lo que había pasado hace unos minutos, la despedida de Maxi Rodríguez: “Es una baja muy grande para el club, son decisiones personales. Tendrá sus motivos. Me hubiese gustado compartir un vestuario con él porque para mí es un ídolo”.