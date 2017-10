Brasil, sin piedad con Chile

Dolor chileno. Brasil fue imparable. Lo sufren Bravo y Jara. La roja no irá a Rusia.

El fútbol goza de buena salud, más allá de todas las especulaciones. Y Brasil lo demostró anoche yendo al frente ante Chile, cuando podría haber especulado con jugar a media máquina y complicarle la clasificación al seleccionado argentino. El equipo de Tite fue una tromba y goleó sin miramientos 3 a 0 a Chile, para dejar afuera del Mundial de Rusia al combinado que hasta anoche dirigió Juan Antonio Pizzi.

Paulinho, a los 9' del complemento, y dos de Gabriel Jesús, a los 10' y 48' del mismo período, marcaron los goles del scratch, que desde que es dirigido por Tite obtuvo diez triunfos y dos empates en estas eliminatorias. El partido se jugó en el estadio Allianz Parque de la ciudad de San Pablo y fue arbitrado por el ecuatoriano Roddy Zambrano.

Tras el partido, el técnico de la selección chilena, el argentino Juan Antonio Pizzi, anunció que no continuará como técnico de la roja. "A nivel personal me descarto" para seguir, afirmó el entrenador tras asumir la responsabilidad por el fracaso del equipo en las eliminatorias, en las que acabó en sexta posición, con el mismo puntaje que Perú pero relegada por el peor saldo goleador.

En tanto, el delantero Gabriel Jesús, autor de dos goles en la victoria de Brasil, dijo que el categórico triunfo de su selección desmintió los rumores de un supuesto "acuerdo" para perjudicar a la Argentina. "Dije que íbamos a entrar con toda la fuerza para ganar y lo hicimos", destacó el atacante de Manchester City.

Mientras que el otro grande del continente que logró la clasificación al Mundial fue Uruguay, con una goleada sobre Bolivia por 4 a 2, en el mítico estadio Centenario, y culminó segundo en la clasificación.

En tanto Perú, que accederá a un repechaje con Nueva Zelanda, y Colombia, que se clasificó directo a Rusia, empataron anoche 1 a 1 en el estadio Nacional de Lima.

Fue una noche a pura adrenalina en el futbol sudamericano, con Argentina también adentro de la cita ecuménica del año que viene en Rusia.



Pekerman viaja, Gareca al repechaje



Además de Sampaoli, otro entrenador argentino sacó pasaje directo a Rusia. Y uno más quedó en lista de espera. José Pekerman es quien no deberá sortear ninguna otra etapa. Su Colombia lo puso como otro DT argentino en lograr la clasificación. Tendrá la posibilidad de dirigir su segundo Mundial con el equipo cafetero (ya lo hizo en Brasil 2014). Gareca aún tiene chances con Perú, pero podrá hacerlo si supera la instancia del repechaje.