Borré hace goles y Pérez ya entrena en River

El plantel de River se entrenó ayer en Ezeiza con ejercicios físicos y fútbol en espacio reducido. El colombiano Santos Borré hizo tres goles en la práctica y se entendió muy bien con Ignacio Scocco, mientras que el volante Enzo Pérez trabajó con normalidad.

Borré, de 21 años, aseguró que sus compañeros en el seleccionado de Colombia, los ex millonarios "Falcao y Teo Gutiérrez, me hablaron muy bien y me dijeron que venga corriendo, por eso no lo dudé".

Pérez, que se cortó el martes último en su debut en River contra Guaraní de Paraguay, recibió cinco puntos de sutura en la rodilla pero tuvo una muy buena cicatrización y se entrenó vendado.

El técnico Marcelo Gallardo aún no definió el equipo para la Copa Argentina, que viajará el lunes a Salta para enfrentar a Atlas, de la D, al día siguiente.

Por otra parte, el arquero Germán Lux realizó una leve autocrítica respecto al desempeño de los millonarios en la revancha ante Guaraní y remarcó que les falta "rodaje y mejorar" como equipo, aunque rescató que "lo importante" fue haber clasificado a los cuartos de final de la Copa.

En las próximas horas, en tanto, se definirá la situación del uruguayo Nicolás De la Cruz, ya que el presidente de Liverpool de Montevideo, José Luis Palma, club dueño de su pase, se encuentra en Buenos Aires para negociar el porcentaje que su entidad le cederá a River.