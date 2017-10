El club dispuso un bono obligatorio para todo aquel hincha que quiera concurrir al encuentro del domingo entre Newell’s y Chacarita. La medida, en un fecha que no es la propicia al ser sobre fin de mes cuando el dinero no abunda en los bolsillos, se pone en práctica para la construcción de los vestuarios de la reserva y del hockey femenino, ambos en el complejo de Bella Vista.

La información acerca del uso del dinero que se recauda se conoció a través de la web oficial del club. En este sitio se comunica que el bono tendrá un costo de 200 pesos hasta el viernes 27 y de 250 hasta el día del partido.

El reciente antecedente de un bono fue en abril de 2017 con motivo del clásico. Se instauró a partir de lo que se denominó Día del Club. Newell’s informó que para ese encuentro se vendieron 29 mil 865 bonos, con una recaudación total de 4.595.500 pesos. El precio de aquel bono fue de 150 pesos en los primeros días y ascendió a 200 en los dos últimos.

El club tiene la potestad de cobrar un bono dos veces al año, según el artículo 39, inciso U, del estatuto. "La comisión directiva puede, con carácter extraordinario y como máximo en dos oportunidades por año, fijar un adicional que deberán abonar los socios para presenciar la disputa de los partidos mencionados en el artículo 20 (oficiales y amistosos) y que serán destinados exclusivamente a obras específicas para el mejoramiento de la prestación de los servicios de deporte amateur y recreativo”, dice el estatuto.

En el caso del partido de este domingo, la directiva irá más allá de lo que especifica el estatuto y extenderá el bono a los no socios y a los invitados con protocolos.

El club argumentó, a través de la web, que "este aporte extraordinario se destinará a obras cuyos presupuestos fueron recortados para priorizar destinos, como es el caso de los sueldos del personal". En este caso, todavía no se les abonó la segunda mitad del salario de septiembre.

Acerca de este tema, los trabajadores intimaron a Newell’s a que les paguen, caso contrario realizarán una medida de fuerza el día del partido frente a Chacarita en el Coloso.

Una versión que anda dando vueltas es que parte del dinero del bono se destinará al pago de los empleados. El personal del club también conoce este rumor, pero no tiene ninguna certeza. Mientras tanto está a la espera de que el juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso del club, libere el dinero depositado y con el mismo la dirigencia abone lo adeudado. La entidad del Parque comunicó que el bono es la salida a la que se recurre "para la reactivación de dos proyectos de obras internas", el vestuario de la reserva y el de hockey femenino, las que se encuentran paralizadas.

La medida del bono no cayó simpática en la mayoría de los simpatizantes rojinegros porque tendrán que hacer un esfuerzo importante.

Los socios que adquieran el bono participarán de un sorteo que tendrá como premio las 11 camisetas oficiales de Newell’s.

El bono se vende on line las 24 horas a través del sitio web boletería vip (https://goo.gl/e36vwH). En este caso tiene un 10 por ciento de recargo.

Otros sitios en los que se puede comprar el bono son en la oficina de atención al socio (en la sede del parque Independencia), entre hoy y el sábado de 8 a 20 y el domingo de 8 a 12, y en la tienda oficial de la zona sur (San Martín 4871), de hoy al sábado de 9 a 13 y de 16 a 20.

El bono podrá abonarse con tarjetas de crédito o débito, en dos cuotas.



Estrenos sin ausencias



Juan Manuel Llop tiene a todos los jugadores a disposición desde ayer por la mañana cuando el plantel regresó a los entrenamientos tras el descanso del fin de semana. Los futbolistas comienzan así la preparación para el encuentro contra Chacarita del domingo, a las 11.05, en el Coloso. El entrenador recuperó para el primer entrenamiento de la semana a Luciano Pocrnjic y Enzo Cabrera. El arquero no había entrenado el viernes por una sobrecarga muscular y el juvenil tampoco lo había hecho por un golpe en el tobillo. Hoy el plantel tendrá un doble turno, con un equipo que Llop tiene en mente y que incluye la reaparición de Braian Rivero por Jalil Elías tras cumplir la fecha de suspensión. Aparte es probable que ingrese Víctor Figueroa por Héctor Fértoli y no hay que descartar a Leonel Ferroni por Milton Valenzuela.



Listos para el descargo



Es inminente el descargo que realizará el club a partir del visto bueno que le dio el tribunal de disciplina de la AFA para aclarar sobre el libre deuda que se exigía antes del inicio de la Superliga. El prosecretario Juan José Concina le aseguró el domingo a Ovación que "no hay ningún riesgo de quita de puntos". En tanto, no hubo novedad sobre si la Inspección General de Personas Jurídicas declara válida la asamblea.



El debut de Bidoglio

Con el debut de Héctor Bidoglio como entrenador, la reserva buscará un triunfo en la villa olímpica de Vélez, desde las 15, para afirmarse como protagonista del torneo en el que registró 4 triunfos y 1 derrota. La formación será con Nicolás Temperini; Facundo Nadalín, Alan Luque (citado para ser sparring de la selección en la gira por Rusia), Joaquín Varela y Juan Pablo Freytes; Jerónimo Cacciabue, Mariano Barra y Mauro Vega; Alexis Rodríguez, Ignacio Huguenet y Rodolfo Rotondi. En el banco estarán Brian Bustos, Juan Bedouret, Matías Segovia, Diego González, Ramiro Sordo, Matías Cavallieri y Francisco González.