Usain Bolt no logró despedirse de las pistas con los triunfos que hubiera querido, y merecido, pero ayer lo hizo envuelto en aplausos en el cierre del Mundial de Londres. El jamaiquino, once veces campeón mundial y otras ocho en el plano olímpico, dijo ayer que “un Mundial no cambia lo que hice. Alguien vino y me dijo que Muhammad Ali también perdió su última pelea. Ya mostré mis credenciales durante mi carrera por lo que perder la última no cambiará lo que conseguí en el deporte”.