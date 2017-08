Bolt corre los metros finales de su leyenda

El último acto de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, múltiple campeón ecumémico y ganador de ocho medallas olímpicas, deja sin pestañear a cualquiera que ponga un ojo en el Mundial de atletismo de Londres. Es que el Hijo del Viento pondrá punto final a su carrera en las pistas en esta competencia, con la prueba de 4x100 del próximo sábado. Antes, la previa del saludo final se extinguirá con la competencia de los 100 metros, su prueba estrella. Ayer se metió en las semifinales, que tendrán lugar hoy desde las 15.05, y muy probablemente esté en la final de las 17.45.

Bolt, de 30 años, ganó la serie con un tiempo de 10s07/100; segundo quedó el británico James Dasaolu (10s13/100) y tercero fue el francés Jimmy Vicaut, con 10,15.

"Tropecé al salir de los tacos. No me gustan nada, creo que son los peores que he conocido. Tengo que analizar esto de la salida porque no puedo seguir así. Me siento bien, pero no fue una gran carrera. No corrí con la fluidez de otras veces, pero la forma en que recuperé demuestra que estoy en una forma decente", dijo el jamaiquino.

"Después de las semifinales se verá dónde está cada cual. Mi padre quiere que siga, pero yo estoy feliz de retirarme después de los campeonatos", afirmó Bolt.

Ayer, además de Bolt, acaparó la atención (y la admiración) el británico de origen somalí Mo Farah, quien ganó nuevamente una medalla de oro en los 10 mil metros.

Diez atletas argentinos competirán en este Mundial de Londres, una cifra histórica para una delegación nacional.