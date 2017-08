Boero apunta por demás alto en el sur

Recién está dando sus primeros pasos en la categoría superior. No obstante, Pedro Boero viene demostrando que no se apichona a la hora del chapa-chapa. Menos en el momento de acelerar su Ford Focus del team que lleva el sello local: Martos Med Competición. "Vamos a La Pampa pensando en terminar bien adelante. Sé que cuento con un gran auto. No tengo excusas", expresó Pedrito en diálogo con este medio. Además del joven piloto local estarán participando en la clase 3 del Turismo Nacional muchos embajadores regionales.

"Estoy 13º en el campeonato que lidera mi compañero Moriatis (Focus). Si bien la estructura es grande, lo cierto es que debería estar mejor posicionado. Pero poco a poco me voy sintiendo mejor, por lo cual espero tener un gran fin de semana en Toay", remarcó Boero.

Con respecto a los zonales, se destaca el reciente vencedor de Termas de Río Hondo, Fabián Yannantuoni (308). También el de Bigand, Iván Saturno (Focus), quien fue 3º en Santiago. Luego siguen el baigorriense Leonel Larrauri (Civic) y Leo Carducci (Focus). En la Clase 2 hoy clasificarán el escolta A. Bucci (Fiesta), E. Franetovich (Clio), Joel Borgobello (Clio), Mariano Morini (Clio), Ale Valderrey (Palio) y uno que regresa con team propio, el rosense Ignacio Procacitto (Trend).