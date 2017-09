"Los dirigentes y el técnico van a tener que tomar alguna medida fuerte, no pueden estar flojitos, a esta altura ya no hay que perdonar, si perdonás, fuiste", sostuvo Carlos Salvador Bilardo. "El Flaco (por Gareca) nos conoce bien y sabe todo de nosotros. Hay que tener cuidado en todos los partidos. Algunos te dicen este es fácil, pero nunca jugué un partido fácil. Siempre me toco dirigir partidos difíciles" señaló el ex DT campeón del mundo.