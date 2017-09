Bielsa tomó una importante decisión de cara a su futuro como entrenador

El rosarino Marcelo Bielsa no atraviesa su mejor momento como entrenador. Su equipo, Liile, atraviesa un momento complicado ya que hace cinco fechas que no gana y está peleando por no perder la categoría en la liga de Francia. Sin embargo, el exNewell's avisó que no piensa dar un paso al costado.

"No dimitiré, no renunciaré por ninguna razón", manifestó el extécnico de la selección argentina, e inmediatamente agregó: "No me iré de aquí aunque tengamos que luchar por la permanencia durante todo el campeonato".

Bielsa aseguró que "la única posibilidad de que deje de trabajar aquí, es que me cesen de mis funciones. Y eso no depende de mí".

Y continuó: "No hay ninguna posibilidad de que renuncie al puesto. Asegurar esto es un acto de imprudencia. Pero tengo una confianza tan grande en este proyecto que, por lo que de mí depende, voy a continuar trabajando con más esfuerzo todos los días".

Si bien el Loco Bielsa debutó como entrenador de Lille con un resonante triunfo sobre Nantes por 3-0, luego el equipo decepcionó tanto por el juego como por los resultados.

"Soy un especialista cuando se trata de asumir momentos difíciles", concluyó.