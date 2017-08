Bielsa no pudo ni con tres arqueros

De locos el partido del Lille de Bielsa. De no creer, los contratiempos que padeció en el 0-3 ante el ascendido Estrasburgo. Con intentos de soluciones fiel a características del DT rosarino. Tanto que en el arco utilizó a tres jugadores en los 90'. Primero porque el arquero Mike Maignan vio la tarjeta roja a los 63' con el juego igualado y el ex entrenador leproso se había visto obligado a realizar los tres cambios en la primera parte. Entonces no le quedó alternativa que elegir un jugador de campo para que vaya al arco y optó por el delantero Nicolas De Preville, quien estuvo 11' bajo los tres palos porque luego del primer gol llegó la orden del Loco que los guantes pasaran al volante defensivo Ibrahim Amadou, buscando que De Preville aportara en busca del empate. Pero no sólo que no lo consiguió sino que los visitantes aumentaron la diferencia a los 82' (de penal) y a los 88'. De esta forma, se dio la primera derrota tras el debut ganador por 3-0 sobre Nantes. Mientras que en esta jornada se destacó el colombiano Radamel Falcao (ex River) con tres tantos en el 4-1 de Monaco sobre Dijon. A la vez que PSG goleó 3-0 a Guingamp, con un gol de Neymar.