Bianchi, tras el empate de esta noche: "Nos vamos con un sabor amargo por el empate"

El defensor de Newell's Bruno Bianchi se mostró disconforme con el empate, lamentó las ocasiones desperdiciadas, rescató la "solidez" que va logrando y destacó que "la eficacia" que le está faltando al equipo en este momento "ya la vamos a lograr".

Consultado si estaba conforme con el resultado, teniendo en cuenta que la última media hora la jugaron con un hombre menos, comentó: "No, porque en esta cancha tenemos que sacar los tres puntos, pero como se dio el segundo tiempo me voy con el sabor amargo".

Respecto a las dos chances que tuvo en el área rival, en dos pelotas paradas en el primer tiempo, señaló: "me lamento no haber calculado bien, pero son momentos, son segundos y me tocó fallar".

Al señalársele que el rival no los complicó en el complemento, cuando quedaron con uno menos, admitió: "sí, pudimos acomodar bien el equipo en defensa, pero en ataque nos faltaba gente y eso hacía que no pudiéramos llegar. Y ellos nos crearon un par de ocasiones en el final y generó algo de nerviosismo, pero lo pudimos controlar".

Por último, no se mostró para nada preocupado por la falta de eficacia que evidenció el equipo. "Eso ya lo vamos a lograr, lo importante es la solidez que va logrando el equipo y estamos trabajando para conseguirla", cerró.